Kan andre studenter slutte å holde meg våken om nettene? Ikke alle studenter liker å legge seg sent.

Det irriterer meg veldig hvordan andre studenter bare forventer at man som student skal legge seg så sent i helgene. Det å være student er tydeligvis ensbetydende med å feste med høy musikk til fem om morgenen. Til opplysning er det mange av oss som liker å legge oss tidlig.

Gang på gang har jeg opplevd at folk jeg har bodd med og naboer bråker når jeg ønsker å legge meg. Nesten hver gang jeg spør om de kan dempe seg litt, kommer fordommene. Fordi jeg ønsker å legge meg tidlig, betyr det at jeg er 80 år gammel, kjedelig og barnslig. I tillegg skal jeg tydeligvis i kirken på søndager. Kroppen og hjernen min fungerer best tidlig på morgenen, det er bare slik jeg er.

Det dere ikke forstår, er at rundt klokka ti hver kveld, slår kroppen min seg av. Da fungerer den ikke mer den dagen. Det eneste som skiller meg og skjønnhetssøvnen fra hverandre, er folk som lager lyd. Hjernen og kroppen skriker etter å få sove, men den får det ikke til.

Mens man ligger der og venter med vondt i hodet, tar stresset meg, og den neste dagen blir bare mer og mer ødelagt. Det å bli holdt våken når alt man vil er å sove, er noe av det verste som finnes. Bare fordi noen andre har lyst til å ha fest, betyr ikke det at de har rett til å ødelegge skjønnhetssøvnen min.

Nå tror du kanskje at jeg hater å dra ut. Tvert imot elsker jeg å ta en pils med venner. Det jeg derimot har MYE imot, er når mennesker lar sin moro gå utover andres søvn. I tillegg virker det som om andre studenter mener at jo høyere lyd, desto gøyere er det på fest?

Tvert imot synes jeg det er mye hyggeligere, og lettere å snakke med folk når lyden er litt lavere. Neste gang du skal ha fest, kanskje du kan slå to fluer i en smekk:

Skru ned lyden slik at folk kan snakke med hverandre, og slik at du tar hensyn til de som ligger inne på rommene sine og prøver å sove. Og, hvis du må være oppe til senere enn midnatt, kan du dra ut på byen eller leie et lokale. Er det ikke det det er til?

