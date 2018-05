– Alle eksamener kommer til å gå som normalt. Det eneste som potensielt kan bli annerledes er at undervisere som blir tatt ut i streik, ikke kan komme til eksamenslokalene for å oppklare eventuelle uklarheter knyttet til oppgaven,

Det sier Oddrun Samdal, viserektor for utdanning ved UiB.

Fra torsdag morgen kan flere tusen statsansatte over hele landet bli tatt ut til streik. Blant dem er ansatte på Universitetet i Bergen (UiB) og Høgskulen på Vestlandet (HVL).

Garanterer eksamen

For UiB sin del kan 55 ansatte bli tatt ut til streik, mens ved Høyskolen på Vestlandet er det 87 stykker som kan måtte stå streikevakt, ifølge Khrono.

Selv om Samdal kan garantere at alle studentene ved UiB får gått opp til eksamen, sier hun at en langvarig streik kan føre til forsinket sensur for noen studenter.

Hvilke konsekvenser en eventuell streik vil få for studenter på HVL, er ennå uklart. Helge Olsen, presseansvarlig på høyskolen, sier til Studvest at de har fått navnelister fra Unio på hvem som kan bli tatt ut i streik.

– Det betyr at vi må gjøre rede for hvilke konsekvenser denne streiken kan ha for studenter. Budskapet til studentene er uansett dette: Gå ut i fra at det blir eksamen og møt opp, forklarer Olsen.

HVL kan ikke gå ut med konsekvenser

Videre kan han avsløre at streikevarselet for HVL kun gjelder ansatte ved campus Bergen.

– Listene vi har fått inneholder per nå navn på ansatte fra alle fakulteter. Men forhandlingene fortsetter, så vi kan ikke gå ut med hva konsekvensene av en eventuell streik blir, sier han.

Den varslede streiken kommer etter at det i slutten av april ble brudd i forhandlingene mellom fagforeningene LO Stat, YS og Unio på den ene siden, og staten på den andre siden.

Dersom partene ikke blir enige innen torsdag, blir det altså streik.

