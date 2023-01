Et ekspertutvalg leverte tidligere i januar sine endringsforslag for hva som kreves for å få universitetsstatus. Det kan bety endringer for Norges Handelshøyskole.

Det viser en ringerunde Forskerforum har gjort hos rektorene ved landets høyskoler.

Tidligere har VID Vitenskapelig Høgskole uttrykt ønske om å bli universitet, og nå føyer altså Norges Handelshøyskole (NHH), Norges idrettshøgskole (NIH) og MF vitenskapelig høyskole i rekken.

– NHH er en vitenskapelig høyskole, og det er et utvalg som har konkludert med at vitenskapelige høyskoler er på universitetsnivå allerede. Vi i Kjernestyret syntes det er kjekt at NHH kvalifiseres til dette, og er spent på hva som skjer videre, skriver Dinogen Uruthiran, leder for Kjernestyret ved NHHS, i en e-post til Studvest.

UNIVERSITETSSTYRET: Dinogen Uruthiran, leder for Kjernestyret følger spent med på prosessen. FOTO: Liv Mari Lia (arkiv)

Nye krav

Et ekspertutvalg leverte tidligere i januar sine endringsforslag for å søke om universitetsstatus. Blant annet foreslår de å fjerne kravet om fire doktorgradsprogrammer og la vitenskapelige høyskoler akkrediteres som universitet.

Forslagene skal først på høring, før Kunnskapsdepartementet vurderer rapporten og innspillene.

– Jeg vil først takke ekspertgruppen for et godt og grundig arbeid, de har levert godt på det vi ba dem om. Nå har vi fått en omfattende rapport med et forslag til et nytt regelverk, og skal bruke tid på å gå gjennom forslagene, sa forsknings- og høyere utdanningsminister, Ola Borten Moe, til Forskerforum da rapporten ble offentliggjort.

Rektor ved NHH, Øystein Thøgersen, mener skolen fortjener å være et universitet, både «faglig og forskningmessig», men understreker at de må ta én ting av gangen.

Uansett utfall, ønsker Thøgersen å beholde skolens navn, sier han til Forskerforum:

– Begrepet Handelshøyskolen, eller NHH, er godt innarbeidet. Et tenkelig utfall er å få status som universitet, men at navnet forblir, utdyper rektoren.

Håper på positive endringer

Før endringsforslagene vedtas, er dette altså en hypotetisk problestilling for NHHs del. Det understreker også Dinogen Uruthiran.

– Hva tror du dette kan ha å si for NHH-studentene hvis det går igjennom?

– Slik vi har forstått det er konklusjonen til dette utvalget basert på eksisterende forhold, altså NHH slik det er i dag. Dersom dette til slutt blir et vedtak, og NHH får universitetsstatus, vil dette ikke ha store endringer for NHH-studentenes hverdag, om det blir noen endringer så blir det positivt.

Les også: Fire av ti studenter strøk på matteeksamen på landsbasis

Kommentarer

kommentarer