Bergens gråvær er glemt. Inne i et kollektiv er det dekorert med foliegardiner i gull og ballonger i rosa, grønt og gult. Kalena, eller Kaja Malena Håvik, har nylig feiret 22-årsdagen sin.

Artisten har flere grunner til å feire. På veggen henger også hennes ferske debutsingel som har mottatt lovord .

– Gratulerer med singelslipp!

– Takk! Det har vært helt sprøtt, svarer en strålende Kalena.

En vibrerende latter fyller rommet, før hun fortsetter:

– Jeg har ikke forventet all oppmerksomheten i det hele tatt. Jeg forventer egentlig aldri så mye.

MANGE GRUNNER TIL Å FEIRE. Før hun fylte 22, rakk Kalena å slippe singel og få den P3-listet i samme slengen.

Kan kapre R&B-tronen

19. februar slapp Kalena låta som raskt klatret opp på P3-lista. «Why are we still» er debutsingelen med følelsesladd melodi, overraskende vendinger og moden egenskrevet tekst som berøres av hennes fløyelsmyke stemme. P3 mener artisten kan kapre R&B-tronen.

– Det er skikkelig bra! For min egen del er det jo godt å vite at noen som har peiling på musikk tenker at jeg kan gjøre det bra.

Hun lener seg tilbake før hun fortsetter:

– Det er kjempegøy å se min egen sang og mitt navn blant andre folk som jeg lenge har visst hvem har vært.

HELT SPRØTT.

– Hva handler låta di om?

– Låta handler om et forhold som ikke fungerer, men at ingen snakker om det. Tittelen har en tvetydig betydning: hvorfor er vi fortsatt, og hvorfor er vi stille? forteller Kalena med et blunk.

Hun skriver sjeldent om seg selv, men om historier som kan oppstå hos nesten alle. Men hun skriver altså tekstene sine selv. Hun var 12 år gammel da hun skrev sin første låt.

– Den het «Stay with me forever», en super-cheesy poplåt med en tekst jeg ikke kan relatere til, sier hun og skratter.

Hun skriver for det meste på engelsk. Å skrive på norsk synes hun blir for personlig.

Musikk i Colombia

I tillegg til å være artist, studerer Kalena musikkterapi på Griegakademiet ved Universitetet i Bergen (UiB). Hun synes det er spennende med musikk som kommunikasjon på tross av språk.

Hun forteller om da hun besøkte Artes Guerrero, et kunst -og musikkakademi i Colombia. De var i en stor sal, hvor noen spilte trommer og andre sto og sang. Noen sang en norsk melodi, andre en colombiansk. Hun ble spesielt kjent med en colombiansk mann, uten at han snakket et ord engelsk.

NAVN BLANT FOLK. – Det er kjempegøy å se min egen sang og mitt navn blant andre folk som jeg lenge har visst hvem har vært, sier Kalena

– Vi spilte trommebeat, så bare skjønte vi hverandre. Jeg får gåsehud av å tenke på det, forteller Kalena.

– Gjennom musikken kommuniserte vi så godt. Musikk, det er dritkult!

Vokst opp med musikken

Kalena har vokst opp i en musikalsk familie. Hun gløder idet hun trekker frem familien på fem.

– Det har alltid vært musikk rundt meg. Jeg tenker på familien min når jeg driver med musikk, for det er der det oppsto.

Jazz og soul har alltid runget i barndomshjemmet. Faren synger, spiller piano og bass, broren er fulltidsmusiker, moren synger og det samme gjør søsteren. Det er dette hun tar med seg inn i egen musikkstil.

FRA BARNDOMSHJEMMET. Musikk er noe Kalena har vokst opp med. Hele familien spiller ett eller annet instrument eller synger.

Kalena beskriver musikken sin som en blanding av R&B, neo-soul og hint av pop. Det er i denne musikken hun alltid har hørt hjemme, og det er denne som kommer naturlig til henne.

– Det er veldig personlig for meg. Det gir en enorm glede og masse følelser.

– Musikk, der kan jeg bli sint, jeg kan grine, jeg kan være dødsglad, jeg kan få frem alt av følelser i meg. Det gir meg en glede som jeg ikke har funnet i noe annet jeg har drevet med så langt.

Sommer-EP

Kalena omtaler seg selv som en nomade-artist.

– Det blir litt reisende låtskriving. Jeg synes det er gøy å ha flere ting på gang, sier hun.

NOMADE-ARTIST. Kalena jobber over hele Norge.

Bergensartisten har hatt prosjekter i Oslo, for øyeblikket er hun i Bergen og skal senere til Kristiansand. Kalena jobber over hele Norge.

Nå satser hun på en sommer-EP i juni sammen med medstudenten Mats Jøger bak artistnavnet Goofy Geese. Før den tid satser hun også på å slippe noen singler.

– Altså, nå føler jeg at ballen er på rullings, så nå må jeg bare spille videre på det.

