Studvest møter Olav Bjelland Brekke (25) og Aurora Gropen (22) i Nygårdsparken en regnfull augustdag. Gropen kommer rett fra sikkerhetsbriefing, og etter intervjuet skal de videre på enda et møte.

– Jeg kan veldig mye mer om beredskap nå enn før, sier Brekke og ler.

– Du må ha en plan på alt. Hvis noen faller i dammen, må vi gjøre sånn, sånn og sånn. Alle mulige scenarioer må planlegges, legger Gropen til.

Å arrangere en festival handler nemlig om mer enn å booke artister og passe på at det er nok øl i baren, har studentene erfart.

NÆRMER SEG. Etter et år med arbeid og planlegging, nærmer det seg endelig ny festival. Fra venstre: Olav Bjelland Brekke og Aurora Gropen. Foto: Erik Stolpestad

Drevet av frivillighet

Til daglig studerer Brekke lektor i historie, mens Gropen studerer samfunnsøkonomi. I det siste har mesteparten av tiden gått til planlegging av Høydenfestivalen. Alt er drevet på frivillig basis.

– Vi har rundt 40–50 frivillige på årsbasis, og rundt 100 frivillige til festivalen, forklarer Gropen.

Hun har ansvar for alt fra logistikk og planlegging, til sosiale sammenkomster og samhold blant frivillige. Et av formålene til Høydenfestivalen er at det skal være en sosial start på semesteret, og et samlingspunkt for studenter, forklarer Gropen.

– Jeg tror studenter har en egen evne til å arrangere og sette i gang ting, fortsetter hun.

– Hva er det beste med å være en studentdrevet festival?

– Den største fordelen er vel at vi eier alt helt selv, og kan gjøre det hvordan vi vil. Det blir sånn studenter ønsker, svarer Brekke.

De trekker også frem at festivalen arrangeres fordi det skal være gøy, ikke for å tjene penger. Det er ulike firmaer som bidrar finansiering av festivalen, i tillegg til billettinntektene.

Det blir sånn studenter ønsker Olav Bjelland Brekke, student og festivalsjef for Høydenfestivalen

– Sinnssykt gøy

At festivalen arrangeres etter fadderuka, er ikke tilfeldig, ifølge Gropen. Hun håper at festivalen kan bli et bindeledd fra fadderuka og videre i semesteret.

– Vi håper jo at festivalen kan være en fin måte å være sosial med nye venner på. I år prøver vi å nå enda mer ut til nye studenter som frivillige.

Begge to synes det er «sinnssykt gøy» å arrangere festival, spesielt rettet mot studenter. Også artistbookingene er påvirket av publikummet. Brekke forteller at de ønsker å vise frem en kombinasjon av kjente artister de fleste studenter har hørt om, og nye artister med en tilknytning til Bergen.

– Også håper vi å tilby noe for alle, uavhengig av studieinstitusjon i Bergen, sier han.

– Det gjelder både publikummet og de frivillige, legger Gropen til.

Pils, park og dans

Fra i fjor tar de med seg nyttige erfaringer. De fant for eksempel fort ut av det ikke holdt å henge opp lapper om at deler av parken er stengt av, men at de måtte ha fysiske vakter og store skilt med informasjon. I tillegg var en lyktestolpe foran scenen i veien. I år har de leid inn kommunen til å skru den ned.

SKAL BORT. Denne lyktestolpen må skrus ned før festivalen, og er et godt eksempel på en uforutsett utgift for festivalen. – Det meste koster penger, sier festivalsjef Olav Bjelland Brekke. Foto: Erik Stolpestad

En utfordring slipper de derimot i år: koronarestriksjoner.

De har åpnet opp for dobbelt så mange publikummere og slipper å forholde seg til restriksjoner om bordservering.

– Det var utrolig stress i fjor. Da var det krav om bordservering, så vi hadde QR-koder på tepper som lå på bakken. Man måtte sitte og drikke, og kunne ikke stå foran scenen, forteller Brekke.

SCENEN. Her, ved inngangen av Nygårdsparken, blir hovedscenen. Foto: Erik Stolpestad

Han gleder seg mest til å se studentene strømme inn i parken, kjøpe seg noe å drikke og stelle seg foran scenen og danse.

– Helt til slutt, kan dere beskrive festivalen med tre ord?

– Park, pils og dansing, kanskje?

Svaret kommer fort fra Brekke. Han for et anerkjennende nikk fra Gropen, som foreslår å legge til «lagarbeid».

Etter intervjuet løper de videre for enda mer planlegging av ulike scenarioer som kan oppstå. Men den kanskje mest sannsynlige faren, Bergens ustabile vær, har de en plan for allerede:

– Folk bor i Bergen, så litt regn er de vant til. Så da blir det regntøy, sier Brekke.

De håper likevel på fint vær på festivaldagene.

– Jeg blir nesten religiøs hver gang jeg sjekker værmeldingene, innrømmer Gropen.

For ordens skyld: Fotoredaktør i Studvest, Truls Skram Lerø, er fotograf for Høydenfestivalen. Han har ikke hatt redaksjonell påvirkning i denne saken.

