Jeg vet jeg kjemper i motvind her. Jula er kommet for å bli.

Studvests aproposkalender luke 1. Apropos er den frie spalten der Studvest-journalistene kan skrive om akkurat det de vil. Språket er ofte i muntlig form, og med et glimt i øyet. OBS! Spalten har høy forekomst av satire, sarkasme og ironi, og bør tas med en klype (noen ganger en neve) salt.

Jeg har allerede fått mye motstand for denne påstanden fra flere hold. Hovedargumentet jeg får servert er som regel: «Men jula er jo sååå koselig».

Når adventstiden er forbi og julekvelden inntreffer, samles storfamilien igjen. Kanskje for første gang i år.

Misforstå meg rett, familiemiddag er kjempehyggelig. Men logistikken rundt derimot, med mine, dine, våre og alle herrens allergier, gjør det hele til en deilig suppe.

Juleidyllen blir raskt drept når du allerde fra september må ta stilling til om du skal feire med mammas eller pappas side av familien.

Og jo nærmere julaften vi kommer, desto flere problemer må du ta stilling til.

Når er du for eksempel så stor at du må komme med egne gaver til det ukjente antallet fettere og kusiner som har blitt produsert gjennom årene? Og gir du egen gave til eksen til fetteren til moren til broren din?

Ikke minst: Når er du for gammel til å gi noe hjemmelaget? Har det gått fra «søtt» til «stygt» siden i fjor?

Det er bare å stålsette seg for spørsmål om hva den utrolig abstrakte utdannelsen din fører til (annet enn veien til NAV) og hvordan det går med kjærlighetslivet («Vi er exclusive, men ikke sammen» funker ikke for bestemor).

Siden sist har også noen familiemedlemmer garantert blitt skilt, mens andre fått nye kjærester. Noen har hatt midtlivskrise og andre har funnet seg selv mens de tok exphil på Bali.

Sjansen for at et eller flere barnebarn har blitt vegetarianere sist, er også betydelig. Og er det en ting alle kan være enige om, er det at nøttestek ikke er digg.

Apropos julemat som ikke er digg, kan jeg nevne i fleng. Hjemmelagde pepperkaker, for eksempel. Hvem prøver vi å lure? Er det noe kapitalismen har gitt oss, er det i det minste sprø, tynne pepperkaker.

Og appelsin med nelliker. Hvem sin idé var det?

Men nå er marsipangrisene på vei. «All I Want for Christmas» kommer til å toppe hitlistene. Nøttesteken er kommet for å bli og du må rekke å komme opp med en god dekkhistorie for kjærlighetslivet ditt innen julekvelden.

Det er bare å stålsette seg. Jula varer som kjent til påske.

For ordens skyld: Jeg er veldig glad i gløgg! En god ting jula har beriket livet mitt med.

