Kjære studenter

Vi nærmer oss slutten på 2021, og på et semester hvor vi fikk føle hvordan studielivet er uten smittevern.

Da semesteret startet, så pandemien ut til å være på hell. For mange som hadde tilbragt lange perioder hjemme, var gjensynsgleden stor. Nye studenter fikk i løpet av en hektisk oppstartuke bli kjent med UiB, hverandre og med studentbyen Bergen.

26. september kom regjeringen med meldingen vi hadde ventet på: Samfunnet kunne åpnes igjen. UiB-hverdagen var igjen slik vi kjente den; dere fylte parkene, auditoriene og lesesalene. På trappen utenfor SV-bygget, i solveggen på Dragefjellet, rundt fontenen ved Realfagbygget. Det var fullt på treningssentrene og på Kvarteret.

Men vi har lært at denne pandemien er uforutsigbar. Er det noe vi har blitt bedre til, så er det å være tålmodige, fleksible og løsningsorienterte. Og er det noe vi i UiB-ledelsen har latt oss imponere over, så er det studenters enorme omstillingsevne.

Den siste tiden har omikron-mutasjonen igjen fått regjeringen til å finne fram regler om avstand, kohorter og karantene. Smitteøkningen kom på verst tenkelig tidspunkt for dere. Tiltakene traff midt i eksamenstiden og like før mange av dere reiser hjem til jul. Mange av dere har meldt at dere opplever eksamen i sal som utrygt, og at dere heller ville ønsket hjemmeeksamen. Mange av dere har også tatt til orde for at UiB-ledelsen ikke tar deres bekymring på alvor. Vi forstår at dette har vært en vanskelig tid for dere. Vi vil gjerne uttrykke at vi tar bekymringen og kritikken deres på alvor, og vi har tatt synspunktene deres med i diskusjonene og helhetsvurderingen rundt eksamensavvikling. Vi har arbeidet med et klart mål: at dere skal få gjennomføre eksamen uten forsinkelser på en måte som er både smittevernmessig og faglig forsvarlig, og rettferdig.

Nå legger vi planene for vårsemesteret 2022. Vårt største ønske er at dette blir året hvor vi får den gode UiB-hverdagen tilbake. Vi vil gjøre alt vi kan for at dere får en utdanning av høy kvalitet og at dere får en god studiehverdag. Et åpent universitet er et godt universitet. Vi ønsker en campus fylt av liv, med åpne lesesaler, åpne studentpuber og åpne auditorier.

Men ingen av oss vet hvordan smittesituasjonen vil utvikle seg de neste ukene. Vi arbeider ut fra at campus fortsatt skal være åpen i starten av neste semester, med lesesaler, bibliotek og fellesarealer tilgjengelige for dere, selv om en god del av undervisningen må bli digital i begynnelsen. Vi har en god dialog med tillitsvalgte studenter i planleggingen, og vi vil invitere dere til et informasjonsmøte tidlig i januar. Vi har gjennom hele pandemien lagt vekt på holde campus så åpent som vi kan, og så stengt som vi må. Og vi etterstreber til enhver tid å skape en så stor grad av forutsigbarhet som mulig for dere.

Kjære dere som nå avslutter deres første semester ved UiB: Takk for at dere kom hit til oss, og bidro til en inkluderende og sosial semesterstart. Kjære dere som har vært ved UiB en stund: Takk for at dere bidrar til å opprettholde det gode studentmiljøet. For at dere deltar i undervisningen, i diskusjonene, i seminargruppene, for at alle timene dere bruker på arbeid og sosiale aktiviteter i studentorganisasjonene.

Nå er semesteret snart over, og vi skal snart ta juleferie. Uansett hvor, hvordan og om dere feirer jul, håper vi at dere får være sammen med mennesker dere er glad i. Som det står i Håvamål: «maðr er manns gaman». Mennesket er menneskets glede.

Dere er UIBs stolthet. Vi håper at dere får en kjempefin ferie. Vær snille med dere selv og dem rundt dere. Dere har fått til mye dette semesteret, og har god grunn til å være stolte over alt dere har utrettet.

Vi gleder oss til å se dere igjen.

God jul!

