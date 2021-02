Alle har et slags forhold til kjønnssykdommer, og det er mye usikkerhet der ute som vi ønsker å oppklare!

En leser har sendt inn spørsmål etter en nylig tur til legen. Hun mistenkte at hun hadde fått en kjønnssykdom, men var det mulig? Hun har jo bare hatt sex med kvinner. Legen var usikker og sa det var så lite sannsynlig at hun lot være å teste. I Norge er nemlig tallene på kjønnsykdommer hos kvinner som har sex med kvinner, veldig lave sammenliknet med andre grupper. Men betyr det at disse er «immune»?

Hovedsakelig snakkes det om kondom for å beskytte seg mot seksuelt overførbare infeksjoner (SOI), eller «kjønnsykdommer», som du kanskje kaller dem. Det er derimot viktig å huske at SOI kan smitte selv om kondom ikke er aktuelt.

SOI kan smitte ved all seksuell kontakt og kommer i ulike varianter: bakteriell, virus- eller soppinfeksjon. De forskjellige typene har litt ulik smittemåte. Bakterien klamydia, for eksempel, smitter ved kontakt mellom slimhinner på kjønnsorgan, munnhule eller anus.

TEST DEG. SOI smitter uavhengig av din seksuelle identitet. Test deg to uker etter sex med ny partner.

Viruset hiv kan man finne hovedsakelig i blod, men også sæd og skjedevæske. Herpesviruset, et annet kjent virus, smitter gjennom spytt og sår på hud og slimhinner. Mange av oss har for eksempel herpes fordi man har suttet på samme legokloss som andre i barnehagen, og siden herpes kan overføres gjennom spytt når du har utbrudd, kan man på denne måten bli smittet.

SOI sprer seg altså ikke kun ved penetrering. Smitte av flere typer SOI kan også skje ved hjelp av hender og sexleketøy. Poenget vårt er at ingen er immune mot SOI og at regelen gjelder for alle: Test deg to uker etter sex med ny partner.

Kondom er jo greit å bruke for par der penis er involvert, men hva med kvinner som har sex med kvinner? Ved bruk av strap-on er det også en god idé å bruke kondom. Husk å bytte kondom når man bytter partner og mellom analt og vaginalt. Ellers er beskyttelse som slikkelapp (barriere som legges over vulva eller anus) ved oralsex og god håndhygiene (veldig i vinden for tiden) å anbefale.

Ubeskyttet sex er ubeskyttet sex, og seksuelt overførbare infeksjoner smitter uavhengig av din seksuelle identitet. Vær en god partner, tenk hygiene og test deg om du har hatt ubeskyttet sex!

Smask og dask, Magnus & Marie PS! Slikkelapper kan du lage selv! Til det trenger du en saks

og et kondom. Sjekk også ut «Using a Dental Dam» på YouTube. Magnus og Marie er to medisinstudenter med et mål om å fjerne skam rundt kropp og seksualitet. Har du spørsmål, ris, ros eller noe på hjertet? Send inn anonymt til magnusogmarie@studvest.no! Her kan du også komme med forespørsler til neste spalte eller etterspørre kilder.

Kommentarer

kommentarer