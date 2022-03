Over halvparten av studentene føler seg ensomme. Da er det flaks at studentorganisasjonene har lagt grunnlaget for det som kan bli løsningen på problemet.

Hva hadde du sagt hvis det fantes et sted hvor du kunne kickstarte studentlivet igjen, etter nesten to år med restriksjoner og nedstenging? Hvor du kunne oppleve det som 20-årene burde være: Den beste og verste tiden i livet.

De siste årene er det knapt gått en uke uten at studenter har skrevet nitriste kronikker om hvordan studentlivet har vært under korona. 20-årene, en tid av livet hvor man skal leve, prøve og feile, ble til en tid hvor man ble innestengt på få kvadrat, med lite penger og lite å se frem til. I SHoT-undersøkelsen fra 2021, som har kartlagt studentenes trivsel det første året under koronapandemien, kunne 54 prosent av de som deltok i undersøkelsen fortelle at de var ensomme. Trist lesning.

Med gjenåpningen av samfunnet vet studenter nesten ikke hvor de skal starte for å finne seg et nytt miljø hvor de kan sette opp rammene for livet sitt. Men hva hvis løsningen ligger rett foran deg?

Da jeg først hørte om studentorganisasjoner så jeg for meg Marius-gensere, vaffelrøre og sosialt utfordrede mennesker som desperat trengte et sted å gå til. Kanksje ikke mine typer.

Likevel tok jeg sjansen og meldt meg inn i Studentradioen i Bergen. Her, seks måneder etter, kan jeg med hånden på hjertet si at uten en studentorganisasjon, hadde studenttilværelsen i Bergen vært noe helt annet.

Studentorganisasjoner er ikke bare flott for å finne et nytt miljø av folk som liker det samme som deg. Det er også en gyllen mulighet til å oppleve tilhørighet og mestring. Å kunne være flink til noe, sammen med andre, skaper selvtillit og bedre selvfølelse.

Så når Jonas Gahr Støre står og gliser og annonserer full gjenåpning, og du sitter på hybelen og lurer på hvor i alle dager du skal starte for å få deg det miljøet alle mennesker har behov for – finn en studentorganisasjon som passer for deg, dine interesser og dine rammer. Det kan være starten på det som 20-årene faktisk burde være: Den beste og verste tiden i livet.

