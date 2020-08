I dag er det registrert 26 nye tilfeller av covid-19 i Bergen. Flesteparten er studenter og kan knyttes til utbrudd innenfor fadderarrangement. De fleste er knyttet til HVL. Det bekrefter byrådsleder Roger Valhammer.

En student på BI campus Bergen har også testet positivt for covid-19. Det skriver institusjonen på sine nettsider. Studenten skal ikke ha vært på campus siden 11. august, og kommunen jobber nå med smittesporing.

Helsebyråd Beate Husa opplyser om at de fleste er bekreftet å ha en tilknytning til faddergruppen som testet positivt på HVL.

– En av dem har tilknytning til en faddergruppe på NHH. Studenten fra NHH varsla selv studiestedet og aktuelle nærkontakter ble satt i karantene, sier hun.

– Så er det ikke utført smittesporing på alle nye tilfeller, men vi mener fire av de 26 ikke er knytta til smitteubtruddet på HVL. Altså fire som vi enda ikke ha fått utført smittesporing for, sier Husa.

Til Studvest sier hun at det er en god nyhet at utbruddet er knyttet til den samme faddergruppen på HVL.

– Disse studentene har jo vært i kontakt med andre studenter på utesteder, og det er en bekymringskilde. Men vi håper utbruddet er begrenset, sier hun.

215 studenter i karantene

Totalt 215 studenter er satt i karantene. Helsebyråden forventer at disse tallene vil stige.

– Alle studenter må være ekstra nøye med smittevern. Hold avstand og unngå å være sammen med mange forskjellige mennesker, sier hun.

Smittevernoverlege Karina Koller Løland bekrefter at vi har et utbrudd i studentmiljøet i Bergen.

– Hittil regnes omtrent 30 mennesker totalt. Det er hovedsakelig studenter ved HVL som har fått påvist smitte, og den smitteøkningen vi ser nå er hovedsakelig knyttet til dette, sier smittevernoverlegen.

– De som er smittet er smittet på fest

Medisinsk fagsjef i kommunen, Trond Egil Hansen, sier at de som er smittet nå ikke er smittet i kollektivtrafikken, og at det derfor ikke er grunnlag for å anbefale bruk av munnbind i kollektivtrafikken enda.

– De som er smittet nå er smittet på fest, og ikke på bybanen.

Han understreker viktigheten av å teste seg dersom man opplever symptomer.

– Det er i tillegg viktig å være oppmerksom på at testing ikke er nok i seg selv. Det er helt avgjørende at befolkningen fortsetter å følge generelle smittevernråd, sier han.

Valhammer gjentar Hansens kommentar.

– Utbruddet vi har nå knytter seg til studenter og faddergrupper. Dette har i all hovedsak skjedd på fester og hjemmefester. Det er ikke lenger bare studiestart, fadderuke eller fint vær. Det er mange forekomster av fester med bråk, hvor folk ikke holder seg til de samme gjengene, eller drar fra byen til fest, sier han.

Da er det ikke bare økt sjanse for smitte, jobben med smitteoppsporing blir mye vanskeligere.

– Nå er det på tide å ta dette på alvor. Det som er helt avgjørende nå, er at vi klarer å få ned de festene hvor folk ikke følger smittevernreglene. Vi forventer at det blir en endring på dette nå, sier Valhammer.

Ser ingen jevn økning

Smittevernoverlegen mener at de ikke ser en jevn økning av smitte i befolkningen generelt.

– Det er utbruddet på HVL som nå er årsaken til at smittetallene har gått opp, presiserer Løland.

Hun regner med å komme opp i 250-300 nærkontakter i forbindelse med utbruddet i studentmiljøet.

– Smittesporing er møysommelig arbeid. Nærkontakter har mange spørsmål, og det er mange telefoner. Det vil ta tid, men alle som har testet positivt har fått beskjed, og nærkontaktene er i hovedsak satt i karantene.

Byrådsleder Valhammer sier at testkapasitet er viktig for å ha kontroll på smitten, men at det likevel er hver enkelt sin oppgave å begrense smittespredningen.

– Alle som har mistanke om covid-19 må teste seg. Det viktigste verktøyet er likevel ikke testkapasitet, men at alle følger smittevernreglene veldig nøye. Hold deg hjemme hvis du er syk, unngå kollektivreiser om du kan. Og, utrolig viktig: Hold meteren, legger han til.

