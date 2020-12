I 2020 har gatene i Bergen ofte stått tomme, men i julerushet fylles de igjen med fremmede mennesker. Mennesker vi ikke kan smile like lett til som før. Flertallet ikledd munnbind, et symbol vi tar med oss fra 2020 – sammen med håpet om at dette er den siste julen vi ikke kan klemme hverandre mens vi ønsker hverandre en god jul og et godt nytt år.

Har vi noen gang gledet oss mer til nyåret?

Foto: Henriette Frøysland Thorkildsen

Foto: Johanne Marlene Hansen

Foto: Johanne Marlene Hansen

Foto: Johanne Marlene Hansen

Foto: Henriette Frøysland Thorkildsen

Foto: Henriette Frøysland Thorkildsen

Foto: Henriette Frøysland Thorkildsen

Foto: Daniella Daae

Foto: Henriette Frøysland Thorkildsen

Foto: Andrea Olsen

Foto: Andrea Olsen

Foto: Andrea Olsen

Foto: Jeffrey Meijer

Foto: Josef Kosler

Foto: Henriette Frøysland Thorkildsen

Foto: Andrea Olsen

