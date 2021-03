Høye smittetall gjør studenter skeptisk til å dra hjem til påske. Byråd Beate Husa mener at studenter på hybel kan dra hjem til familien med god samvittighet.

Kristine Helgheim, student ved Universitetet i Bergen (UiB), har valgt å ikke dra hjem til familien i Oslo i påskeferien.

Hun vil ikke ta med seg noe eventuell smitte tilbake fra Oslo, og fant derfor ut at det var best å bli i Bergen.

Til tross for at hun velger å følge anbefalingene fra regjeringen, synes familien til Helgheim det er trist at hun ikke kommer hjem i påsken.

– Men helt ærlig, så var det etter en samtale med pappa at jeg hadde bestemt meg. Han mente at jeg hadde mer frihet og mulighet til å være med venner i Bergen.

– Hva tenker du om at andre studenter skal hjem til Oslo-området?

– Jeg skjønner jo det veldig godt, og det var noe jeg absolutt vurderte selv. Jeg tenker man må finne ut av det selv, også må man ta de forholdsreglene man kan, sier Helgheim.

Ikke enslig student

Når Studvest spør om Helgheim blir enslig student i påskeferien, svarer hun selvsikkert nei.

– Jeg tror jeg hadde blitt mer enslig student i Oslo enn i Bergen. Der kan man ikke møte like mange, og det hadde vært kjipt å bare kunne velge to stykker å møte i hele ferien, forteller Helgheim.

PÅSKELABYRINT. Kristine Helgheim gleder seg til påskefrokoster, påskekrimkvelder og tur på vidden.

Selv om hun velger å bli i Bergen i ferien, blir hun ikke alene. I tillegg til henne har en av de andre i kollektivet valgt å tilbringe påsken i Bergen.

– Jeg ser frem til påskefrokoster, påskekrimkvelder og turer på vidden istedenfor. Og jeg har besteforeldrene mine her på Vestlandet hvis det skulle bli for ille.

Ferie med god samvittighet

Beate Husa, byråd for eldre, helse og frivillighet i Bergen kommune, mener at studentene har betalt en høy pris under pandemien.

Den generelle anbefalingen er at man bør unngå unødvendige reiser, men regjeringen har sagt at det er greit at studenter som bor på hybel kan reise hjem til familien sin i påsken. Dette stiller Bergen kommune seg bak.

– Jeg har lyst å understreke at veldig mange unge og studenter har betalt en høy pris gjennom pandemien, og det er nok mange som kjenner på et sterkt behov for å være med familien sin. Det skal man gjøre med god samvittighet.

– Hvis man velger å dra hjem, hvordan kan en gjøre det på tryggest mulig måte?

GOD SAMVITTIGHET. Byråd Beate Husa mener studenter på hybel kan dra hjem til familien sine med god samvittighet. Her er hun under en tidligere pressekonferanse med Bergen kommune. ARKIVFOTO: Henriette F. Thorkildsen

– Hvis det er mulig, unngå kollektiv transport. Hvis ikke det er mulig, så er det viktig å følge smittevernreglene, svarer Husa.

Når man kommer tilbake til Bergen, anbefales det at man tester seg og holder seg mest mulig isolert frem til svar.

– Studenter som drar til områder med høy smitte, som Oslo og Viken, oppfordres særlig til å teste seg når de kommer tilbake, og ha en høy bevissthet om smittevern mens man er i disse områdene, forklarer Husa.

Hun understreker at det er viktig at man passer på å ha få nærkontakter.

Bekymret over medbrakt smitte

Husa sier at de er bekymret over at folk skal ta med seg smitte fra ferien.

– Den største trusselen for Bergen nå, slik jeg ser det, er smitte som kommer utenfra. Vi ser nå at Bergen over lang tid har hatt lave smittetall og en oversiktlig situasjon, sier Husa.

KAN DRA. Kristine Helgheim valgte å ikke dra hjem i påsken, men Beate Husa, byråd for eldre, helse og frivillighet i Bergen kommune mener studenter som bor på hybel kan dra hjem med god samvittighet.

Hun legger til at samtidig er det mange som har testet seg, og kombinasjonen av høye testtall og lave smittetall kan indikere at det det ikke er mye uoppdaget smitte i Bergen.

– Hva skjer hvis smitten øker i Bergen?

– Hvis vi får en smittesituasjon der vi mener det er nødvendig med tiltak, skal vi jobbe for at tiltakene er så målrettet som mulig, i lys av utbruddene vi har og smittesituasjonen, svarer Husa.

Hun forteller at når Bergen har ett eller flere utbrudd, jobber de så systematisk som de kan for at de ikke skal spre seg. TISK strategien (Testing, Isolering, Smittesporing og Karantene), er blant annet en av metodene de bruker for å begrense smitte.

– Vi ønsker så langt det er mulig å klare å håndtere utbruddene uten å innføre tiltak som går ut over mange innbyggere.

