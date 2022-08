Hele semesteret

Studentfrivilligheten

Hvor: Alle steder du kan tenke deg. Og et par steder til.

«Rule 34» bør også gjelde for studentfrivilligheten. Hvis noe eksisterer, er sjansene store for at det også eksisterer en studentorganisasjon knyttet til området. Her kan du velge mellom alt fra fotball til rumpeldunk, studentbarer, radio eller avis, fjellturer eller ideelle organisasjoner. Du har altså mulighet til å fylle opp kalenderen din med hyggelig folk, pils, prosjekter, jobbing, fester, erfaringer, en hyttetur her og der og nye vennskap. De fleste institutter har også egne fagutvalg og linjeforeninger, om du vil engasjere deg i studiet ditt.

Arrangementer på Kvarteret

Hvor: Det store røde huset i Olav Kyrres gate

Det Akademiske Kvarter ble åpnet allerede i 1995 og har vært fast tilholdssted for mang en student siden. Her er det tre etasjer med ulike barer og rom. Kvarteret driftes av studenter, og her arrangeres det blant annet debatter, konserter, helhus og andre studentvennlige aktiviteter.

Kode: Det skeive blikket

Hvor: Kode 4

Utstillingen er en del av Skeivt kulturår på Kode, og utstillingen ønsker å løfte frem mangfoldet av skeive perspektiver, historier og identiteter. Kode ønsker å løfte frem hvordan skeive opplevelser, som ofte har blitt tilslørt, også er en viktig del av historien. Det vises frem rundt 160 ulike verk fra antikken og frem til i dag.

Utstillingen står til 31. desember

Quiz:

Hvor: Kun fantasien setter grenser.

Quiz er student-gudenes gave til alle studenter der ute. En perfekt måte å samle nye og gamle venner, briefe kunnskap eller lære noe nytt. Samtidig som du drikker øl. Quiz får du i alle former i Bergen. Uformelle i lunsjen eller i mer seriøse former, som for eksempel: Kvarteret på tirsdager, Diskuterbar på onsdager, Ad Fontes på onsdager, Nobel Bopel på torsdager og Cafe Opera på fredager.

August

Gjenbruksfestival 14. august

Hvor: Fantoft

Sammen arrangerer gjenbruksfestival med både mat og loppemarked. En gyllen mulighet til å fylle opp både klesskap og leiligheter med gjenbruk. Sammen og Naturvernforbundet samarbeider også om et verksted, slik at studenter kan få sjansen til å reparere gamle skatter. Her har du mulighet til en skikkelig grønn start på semesteret.

HOT! HOT! HOT! 15.-20. august

Hvor: Verftet

HOT! HOT! HOT! er en elektronisk musikkfestival som finner sted på Verftet over seks dager. Det kommer utallige DJs fra både inn- og utland som vil presentere musikk i de fleste elektroniske sjangre. Her er det noe for enhver smak!

Høydenfestivalen 26.-27. august

Hvor: Nygårdsparken

Høydenfestivalen er drevet av frivillige studenter, og arrangeres for andre gang i år. Målet er å arrangere en bærekraftig festival for studenter. Den finner sted i Nygårdsparken, rett ved Universitetet i Bergen, og er en perfekt måte å starte studieåret. I år står blant annet Kakkmaddafakka, Musti og Fieh på scenen.

September

Vill Vill Vest 1.-3. september

Hvor: Hulen, Landmark, Østre, Kvarteret, Apollon, Kulturhuset og Victoria

Vill Vill Vest er en musikkfestival som lar nye og uetablerte artister vise seg frem for musikkbransjen og publikum i løpet av tre dager. Vill Vill Vest har konserter over hele byen, og gir en god mulighet til å bli kjent med utelivet i Bergen, i tillegg til å høre masse ny musikk. I år står blant annet Gæste Gutter, LNUA og GKR på scenen.

Bergen kulturnatt 9. september

Hvor: Hele byen

På kvelden 9. september, nærmere bestemt klokken 18, åpner Bergens gallerier, museer og konsertsteder opp for en natt. Arrangementene foregår i hele byen, og er gratis. Programmet slippes fortløpende.

Bergen International Slam Poetry Festival 23.-24. september

Hvor: Litteraturhuset i Bergen

Her har du sjansen til å bli med på noe du sannsynligvis aldri har gjort før! Bergen International Slam Poetry Festival går av stabelen og tilbyr poesi i mange former, i tillegg til musikk og paneler. Her er det noe for enhver smak. Om du har en forfatterspire i deg, er det mulig å fremføre eget materiale også.

Oktober

BIFF 19.-27. oktober

Bergen internasjonale filmfestival er Norges største filmfestival, og presenterer årlig over 150 fiksjons- og dokumentarfilmer. På BIFF får du muligheten til å se store filmer, i tillegg til at du kan oppdage filmer fra hele verden du aldri hadde kommet over ellers. Her er det alt fra amerikanske storfilmer til nisje kunstfilmer fra Tyskland. Filmene vises på Bergen Kino, USF og Det Akademiske Kvarter. Det er studentpriser på billettene, så her er kan man få et kjærkomment avbrekk fra studiene som ikke gir bakrus når eksamen nærmer seg.

Konsert på Hulen

Hvor: Hulen

I oktober har høstmørket, med tilhørende regn, ankommet byen. Hva er vel bedre da enn å gjemme seg i en hule, som også er Nord-Europas eldste rockeklubb? Hulen er studentdrevet, og de fleste arrangementer har 18-årsgrense for studenter. Her er det stadig vekk konserter og i oktober står blant annet Punishment Park, Fattern, Dance with the dead, Blomst og Black Debbath på scenen.

November

Ekkofestivalen 2.-6. november

Ekko arrangerer konserter og klubbkvelder hele året, og har en festival i november. Her tilbys det alternativ, elektronisk musikk fra hele verden. Det er det nittende gang festivalen arrangeres, og i år står blant annet Slickback fra Kenya, Vanligt Folk fra Svergie og Waq Waq Kingdom fra Japan på scenen.

Bergen internasjonale musikkfestival 3.-6. november

Hvor: Bergen Internasjonale Kultursenter

Bergen internasjonale musikkfestival er stedet for å oppdage ny musikk fra land du sannsynligvis ikke har feriert i. Her er det fokus på artister fra alle verdens hjørner, og festivalen samarbeider med blant annet Oslo World og Tromsø World, for å tiltrekke seg artister til Norge.

LUMAGICA 18. november – 30. desember

Hvor: Bergenhus Festning

LUMAGICA foregår på Bergenhus Festning og består av 40 lysinstallasjoner med lys, 3D og røyk. Lysinstillasjonen er inspirert av Bergen som by, og dens kultur og historie. Perfekt for en tur når mørket har senket seg.

Desember

Julemarked

Hvor: Festplassen

For de fleste er jul i Bergen synonymt med eksamenslesing og lange dager på lesesal. Sjansene for «Hjem til jul»-stemning med snødekte hus er liten, når regner øser ned og eksamensdeprisjonen sniker seg innpå. Men byen skal i det minste ha for forsøket. Julemarkedet på Festplassen byr på julelys, julegodis, potensielle julegaver og et lite avbrekk fra lesing.

Pepperkakebyen

Hvor: I pepperkakebyen, naturligvis

Hvor er verdens største pepperkakeby, spør du kanskje? Vel, den finnes i Bergen! Har du vært usikker på valg av studieby frem til nå, er all tvil satt til side nå. Det er barnehager, skoler, bedrifter og en haug med bergensere som bidrar til å lage pepperkakebyen. Alt overskudd fra prosjektet går til gode formål for barn.

