Dette er en oversikt over noen av de kuleste arrangementene som skjer i Bergen frem til sommerferien.

Her finnes det noe for enhver student, så det er bare å ta på danseskoene, for nå kommer våren, som forhåpentligvis blir fri for koronarestriksjoner.

Tips: Noen arrangementer og konserter blir fort utsolgt, men man kan ofte finne billetter som selges videre når datoen nærmer seg. Du trenger altså ikke fortvile om konserten til favorittartisten er utsolgt.

Februar

Konserter

I februar er det dessverre mange konserter som har blitt avlyst eller utsatt, med blant andre Zupermaria. Hold øynene åpne for nye datoer.

Men frykt ikke, for «popheksa», Moyka, skal ha konsert på Østre 18. februar.

Moyka

Når: 18. februar

Hvor: Østre

Mars

UKEN2022

Når: 3.-20. mars

Hvor: Norges Handelshøyskole

I 2022 er byens største studentdrevne festival tilbake. I løpet av festivalen skjer det veldig mye gøy, blant annet konserter med DDE, Arif og Postgirobygget i Aulaen på NHH, hvor du kanskje kan drømme om sommer mens du skriker ut teksten til Idyll. UKErevyen er også et kjent innslag i løpet av UKEN.

REVY. UKE-revyen er en viktig del av UKEN. Arkivfoto: FOTO: Anna Isabella Sveinsson

AURORA. UKEN 2022 går av stabelen i mars. Her ved Aurora på UKEN i 2018. Arkivfoto: Josef Kosler.

Kvinnedagen

Når: 8. mars

Hvor: Torgallmenningen

Kjenn på fellesskapet og støtt kvinnene i ditt liv ved å delta i kvinnetoget eller hør på noen av de mange appellene om kvinnekamp, likestilling og diskriminering som blir arrangert av 8. mars-initiativet i Bergen. Du kan følge med på programmet for dagen på facebook.

Borealis 2022

Når: 16.-20. mars

Hvor: Over hele byen

Borealis er en festival for eksperimentell musikk, og er fylt med blant annet konserter, workshopper og samtaler om musikk, og musikkens rolle i sosial forandring. Er du interessert i kunst, musikk og det alternative, eller bare er gira på å utvide dine horisonter ved å høre på noe du ikke finner på topp 50, er kanskje denne festivalen noe for deg.

Varmere Våtere Villere

Når: 9. – 11. mars

Hvor: Kulturhuset i Bergen

Varmere Våtere Villere er en klimafestival som arrangeres av blant andre Universitetet i Bergen, Norges Handelshøyskole og Høgskolen på Vestlandet, som betyr at dagspass og festivalpass er på halv pris for studenter. Festivalen ønsker å gjøre klimadebatten mer tilgjengelig, og vil bestå av en rekke foredrag, diskusjoner, debatter og samtaler i kontekst til klimakampen. Ta med deg en venn, nysgjerrigheten, og et passende økologisk handlenett.

KLIMAFESTIVAL. For første gang blir klimafestivalen Varmere Våtere Villere holdt i Bergen. Illustrasjonsbilde fra klimastreikaksjon i 2019. Arkivfoto: Line Hatleskog

Konserter

I mars er det forhåpentligvis åpent på dansegulvene, og vi kan presse oss sammen foran scenen på konsert igjen. Det skal spilles masse kul musikk på scener i Bergen denne måneden:

The Magical Music of Harry Potter, London Symphonic & Philharmonic Film Orchestra Når: 7. Mars Hvor: Grieghallen Chris Holsten Når: 18. mars Hvor: USF Verftet

Boy Pablo Når: 25. mars Hvor: USF Verftet Kakkmaddafakka Når: 31. mars Hvor: USF Verftet

April

Bergen City Marathon

Når: 30.april

Marker deg denne datoen, både hvis du er en skikkelig spreking og har planer om å løpe, men også hvis du ikke liker påminnelsen om at du ikke er i god nok form. Hvis siste er tilfellet ville jeg holdt meg inne 30. april. Man kan løpe mange forskjellige distanser ned mot 2 km, og det er en fin måte å få sett Bergen på i det som forhåpentligvis blir fint vårvær.

Konserter

April blir skikkelig spennende på den bergenske konsertscenen, med blant andre:

Kamelen Når: 2. april Hvor: USF Verftet Metteson Når: 22. april Hvor: USF Verftet

Mai

Bergen Whisky & Beer Festival

Når: 6.-7. april

Hvor: USF Verftet

Hva er vel bedre enn ølfestival? Whisky- og ølfestival vel. Her kan du ha det gøy både om du er ølnerd, eller om du foretrekker Mango IPA over alt annet.

Nattjazz

Når: 27. mai – 5. juni

Hvor: USF Verftet

Nattjazz er en jazzfestival som arrangeres hvert år på USF Verftet, og presenterer et veldig bredt spekter av jazzmusikk. Her kan både den erfarne og den grønne jazzeren finne noe spennende å danse bort natten til.

7-fjellsturen

Når: 22.mai

Hvor: Starter ved foten av Damsgårdsfjellet

7-fjellsturen er virkelig noe som burde være på bucketlisten din over hva du må gjøre før du er ferdig å studere i Bergen. Det er til sammen 2400 høydemeter med rent slit, med det viktigste er tross alt å kunne si til familien at du har gjort det, og at du er en ekte bergenser nå. I tillegg er det en veldig fin tur, men masse god utsikt. Turen er også et fint avbrekk fra eksamenslesingen, og ingen kan si at du ikke har vært effektiv den dagen i alle fall.

UTSIKT. 7-fjellsturen starter ved Damsgårdsfjellet og går via Bergens syv fjell. Arkivfoto: Anne-Lea Pfistner

Festspillene i Bergen

Når 25. mai – 8. juni

Hvor: Over hele byen

Festspillene i Bergen er en stor musikk -og teaterfestival og har etablert seg som en viktig nordeuropeisk kunstscene. I løpet av festivalen kan du oppleve både nytt og gammelt av blant annet konserter, dans, opera og teater, og du finner garantert noe du liker.

Konserter

I mai kan du gå på konsert med blant andre:

Dagny

Når: 26. og 27. mai

Hvor: Forum Scene

Juni

Bergenfest

Når: 14.-18. juni

Hvor: Bergenhus festning

Endelig er det klart for hele student-Bergens eksamensfest. Sommerferien kan, for de fleste, feires med musikkfestival på bergenhus festning, hvor du kan møte på Karpe, Girl in Red, Röyksopp og Aurora for å nevne noen av de største navnene. Ettersom festivalen nå har blitt avlyst to år på rad så må det jo bli tre ganger så gøy i år.

Konserter

I tillegg til Bergenfest er det masse konserter på Bergenhus festning i sommermånedene, og i år også noen store internasjonale artister:

Imagine Dragons Når: 27. juni Hvor: Bergenhus Festning Post Malone Når: 28. juni Hvor: Bergenhus Festning

Hele semesteret

I studentmiljøet i Bergen blir det ukentlig arrangert masse forskjellig.

På Det Akademiske Kvarter er det for eksempel quiz hver onsdag, i tillegg til at studentorganisasjoner som Samfundet og Bergen Realistforening og Studentteateret Immaturus arrangerer nye debatter, konserter og forestillinger her hver uke.

GRUBLE. Det arrangeres en rekke quizer i byens mange barer. Arkivfoto: Nora Elvestad Reinsnes

Barene på de forskjellige fakultetene og skolene har også ofte egne arrangementer.

Det er en haug med forskjellige studentforeninger som retter seg mot forskjellige studier og interesser hvor du kan bli med på masse forskjellig, alt fra surfeturer til pub-lectures.

Den beste måten å henge med på dette på er å følge med på sosiale medier om hva som skjer på for eksempel Kvarteret, og å bli med i en studentorganisasjon som passer deg.

