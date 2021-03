Kvinnedagen er en markering for å belyse kampen for likestilling mellom alle kjønn og på alle fronter. Likestilling er viktig, også i senga.

Før prevensjonens nyere tid trodde man at sjansen for å gjøre en kvinne gravid ble mindre dersom hun ikke fikk en orgasme. Det høres ganske sykt ut, og sant er det ikke. Kanskje noe av holdningen fortsatt henger igjen i dag? På nett kan vi se at folk spør om det er «farlig å få orgasme?». Og for å svare på det: Nei! Det er ikke farlig første, andre eller tusende gangen du får orgasme.

Orgasme er en intens, god følelse som påvirker bevissthetstilstanden og som gir muskelspenninger i hele kroppen, spesielt rundt kjønnsorganet. Det varierer fra person til person hvordan type og intensitet av stimuli som gir orgasme. Mange trenger mer enn kun penetrerende stimuli for å komme, for eksempel klitoris- eller analstimuli.

Prestasjonsangst og tap av lyst (libido) sies å være den vanligste psykiske årsaken til problemer med å oppnå orgasme. Forspill, eller «foreplay», er en essensiell del av samleie for å bli kåt, fylle organet med blod, og gjøre skjeden våt – noe som er helt nødvendig for at det skal være digg. Prøv nye metoder og utforsk!

Klitoris har, som vi har nevnt i tidligere spalter, kun én funksjon; NYTELSE! Hele 8000 nerver dedikert til eufori! For mange av oss er ikke penetrerende stimulering av vagina nok, rett og slett fordi klitoris ikke nødvendigvis blir stimulert. Klitorisstimuli er da helt nødvendig! For noen er klitoris så sensitiv at de liker best å stimulere området rundt. Men her er vi alle ulike. Kanskje du vil kunne få orgasme av å ta på andre erogene soner på kroppen som brystvortene, rumpehullet eller øret?

En fun fact til slutt er at man kan tenke seg til orgasme! Du leste riktig. Her gjelder det å være mentalt avslappet og til stede. Kanskje dette er det nye for deg? I hvert fall så er mentalitet viktig for en digg orgasme. Orgasme er ikke et krav for å ha det digg, så kos deg!

God kvinnedag!

Smask og dask,

Magnus & Marie

Magnus og Marie er to medisinstudenter med et mål om å fjerne skam rundt kropp og seksualitet. Har du spørsmål, ris, ros eller noe på hjertet? Send inn anonymt til magnusogmarie@studvest.no! Her kan du også komme med forespørsler til neste spalte eller etterspørre kilder.

