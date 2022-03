Abort er et stort og mye omdiskutert tema, enten det er politisk, kulturelt eller religiøst. Etter norsk lov kan du helt fritt bestemme om du ønsker abort eller ikke frem til uke tolv av svangerskapet. Da kan du ta kontakt med fastlegen din, eller direkte til et sykehus og det legges inn en «bestilling» for abort. Det er gratis for alle kvinner som er bosatt i Norge.

Den medisinske aborten er vanligst å gjennomføres tidlig i svangerskapet. Dette kan gjøres enten hjemme eller på sykehuset, alt etter hva du selv ønsker.

Du får først en pille som stopper svangerskapet, før du noen dager senere skal putte fire piller inn i skjeden. Dette gjør at livmoren støter ut fosteret, og kan minne om en kraftig menstruasjon. Du får også medisin mot smerter og kvalme, og tar du aborten hjemme er det anbefalt å ikke være alene.

Den andre måten er kirurgisk, og gjøres i de svangerskapene som har kommet litt lenger. Inngrepet gjøres i kortvarig narkose på sykehus, så man sover gjennom inngrepet og merker ingenting. Det gjennomføres ved at foster og morkake blir sugd ut med et rør. Det hele tar omtrent 15 minutter, og du kan som regel reise hjem fra sykehuset samme dag.

Om det har gått over tolv uker av svangerskapet må abortsøknaden gjennom en nemd, altså et lite utvalg av fagpersoner, som bestemmer om du får gjennomføre aborten eller ikke. Hos nemnden kan du møte selv og gi en forklaring, eller be legen sende en begrunnelse. Man ser at de fleste får søknaden godkjennes.

Etter uke 18 er det strengere regler for når man får godkjent søknaden. Etter uke 22 er det ikke tillatt med abort i Norge. Dette er fordi et foster i uke 22 har utviklet seg til det stadiet der det regnes som levedyktig utenfor livmoren. Om fosteret er dødt eller ved annen fare for mors liv og helse, vil det kunne gjennomføres abort etter uke 22.

Men hvordan regner vi egentlig disse svangerskapsukene? Vi kunne ha tenkt oss at vi startet å telle en graviditet fra samleiet som førte til graviditeten, men slik er det ikke. Vi regner svangerskap ut fra første dag i siste mensen. Finner du ut av at du er gravid, og det for eksempel er tre uker siden den forrige mensen din startet, er du tre svangerskapsuker på vei. Da det ofte kan ta litt tid før man tenker over fraværet av menstruasjon, gjør det at mange svangerskap har gått litt lenger enn man har trodd når man finner ut av at man er gravid. Tolv uker kan altså gå ganske fort.

Hvorfor noen velger å ta abort er veldig individuelt og sammensatt. Det kan dreie seg om livssituasjon, partner, økonomi, bolig eller utdanning, om religion, kultur eller tradisjon, eller tabu og skam. En slik stressende og presset situasjon kan ha en stor psykisk påkjenning. Reaksjoner etter abort kan være ensomhet, anger, sorg, skyldfølelse og skam – men også lettelse og glede.

Å snakke med noen kan gjøre både valget og prosessen lettere. Du kan snakke med en du stoler på, legen din eller ta kontakt med organisasjoner som AMATHEA. De tilbyr gratis hjelp til å snakke om og finne svar på usikkerhet rundt graviditet. Det er viktig å ha noen trygge å snakke med når man skal ta et stort og vanskelig valg.

Uansett hva en velger, så husk at valget tilhører den enkelte. Ikke påfør andre skam rundt deres valg.

Smask og dask,

Magnus & Marie

Magnus Hofbauer og Marie Børmer er to medisinstudenter med et mål om å fjerne skam rundt kropp og seksualitet. Har du spørsmål, ris, ros eller noe på hjertet? Send inn en e-post til magnusogmarie@studvest.no! Her kan du også komme med forespørsler til neste spalte eller etterspørre kilder!





