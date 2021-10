Å ta campus tilbake handler om å tilrettelegge for at studentene kan være på campus på en måte som passer dem best.

Det er gledelig at universitetet nå legger opp til en normal studiehverdag igjen, hvor meteren er ute av bildet og hvor vi studenter kan være med på å ta campus tilbake.

Da må vi se på løsningene som gjør det lettere for flere studenter å kunne vende tilbake til lesesalen – som å kunne bruke lesesalene lengre eller å fortsatt kunne booke en leseplass ved behov.

Det sier seg selv at studenter er ulike mennesker med ulike behov. Det må vi også anerkjenne når vi snakker om leseplassen, en av de viktigste plassene i studietiden.

Under koronapandemien har universitetet kommet med mange løsninger for å sikre at studenter skal kunne lese på campus, og nå som ting er åpent igjen må studentenes stemme bli hørt når vi ser på hva som har fungert, og hva som kanskje ikke har fungert.

Det er viktig for oss å sikre en studiehverdag der universitetets ressurser, lesesaler og hjelp er tilgjengelige for studentene – uansett foretrukne arbeidsmetoder.

Et steg på denne veien er å sikre lengre åpningstider på lesesaler og universitetsbiblioteker, og jobbe for et døgnåpent lesesaltilbud.

Etter en tid der mange studenter har sett seg nødt til å ta lesingen på en knøttliten hybel, er utvidede åpningstider et fint tiltak for å kunne ønske studentene velkommen til en mer fleksibel studiehverdag – hvor den viktigste leseplassen ikke er 17 kvadratmeter i en høyblokk, men snarere på fakultetet eller instituttet.

Å ta campus tilbake handler om å tilrettelegge for at studentene kan være på campus på en måte som passer dem best.

En annen problemstilling er det berømte bookingsystemet. Selv om koronatiltakene forsvinner, er det grunn til å se på hvordan systemet kan videreføres til en viss grad, og hvordan det kan skape nye muligheter i en normal hverdag, for eksempel ved å gi noe mer forutsigbarhet og sikkerhet rundt leseplassen for studentene som trenger det.

Fakultetene bør få bestemme selv hvordan de legger opp bookingsystemene, og ikke uten at studentstemmen er involvert. Fakultetene på UiB er forskjellige, og studentene på hvert fakultet vet selv best hva som fungerer for det fakultetet. Da er det viktig at studentenes demokratiske stemme blir hørt.

Vi ønsker gjenåpningen av campus velkommen. Og med det gleder vi oss også til å jobbe for et mer forutsigbart og tilgjengelig leseplasstilbud.

Kommentarer

kommentarer