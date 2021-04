Studentvalget ved Universitetet i Bergen (UiB) er i gang, og spenningen har begynt å bygge seg opp mellom universitetssyrekandidatene.

Torsdag la kandidatene Sandra Amalie Lid Krumsvik og Kristoffer Eik ut en kampanjevideo med et klipp av motkandidat Gard Aasmund Skulstad Johanson, som stiller med Cora Gabrielle Møller Jensen, under et styremøte.

I videoen er det klippet med et sitat fra Johanson hvor høres ut som han ønsker at UiB skal ha en ansatt rektor fremfor en valgt rektor.

Fredag valgte Krumsvik og Eik å ta ned videoen.

– Etter mange reaksjoner, har vi valgt å ta ned videoen. Bakgrunnen er at budskapet vi ønsket å formidle kom ikke gjennom i videoen vi la ut, sier Krumsvik til Studvest.

– Ubehagelig

Johanson legger vekt på at det er mer til hendelsen enn det Krumsvik og Eiks video viste.

– Det er veldig ubehagelig å bli tatt ut av kontekst på den måten. Bare få sekunder før etter de har valgt å klippe, er jeg tydelig på at den setningen er ironisk, og absolutt ikke er det jeg mener, sier han.

Johanson legger videre vekt på at det videoen påstår, at han støtter en ansatt rektor, derfor er løgn.

– De to siste dagene har vært preget av at motkandidatene mine har lagt ut en video som er bygget på usannheter, sier han.

STILLER SAMMEN. Gard Aasmund Skulstad Johanson og Cora Gabrielle Møller Jensen stiller sammen til universitetsstyret. ARKIVFOTO: Andrea Olsen

– Det er sterke bevis som tilsier at dette absolutt ikke er noe jeg mener, blant annet hele min stemmehistorikk i styret.

Hvordan Krumsvik og Eik driver sin kampanje, ønsker ikke Johanson å legge seg opp i. I stedet legger han vekt på at han og Jensen kommer til å holde seg til å fronte egne saker.

Feil budskap

– Bakgrunnen for at vi tok ned videoen, er at budskapet vi ønsket å formidle kom ikke gjennom i videoen vi la ut, forklarer Krumsvik.

Både hun og Eik legger vekt på at de tar lærdom fra hendelsen.

– Målet med videoen var å synliggjøre forskjellen mellom oss og de kandidatene, men budskapet druknet i et begrenset og urettferdig format, sier Krumsvik.

Johanson forteller at han ikke kan se sammenhengen mellom videoen og et forsøk på å vise forskjellene mellom kandidatene.

– Videoen er bygget på usannheter, ikke det vi står for som kandidater til universitetsstyret, understreker han.

FEIL BUDSKAP. Sandra Amalie Lid Krumsvik og Kristoffer Eik forteller at videoen ikke ga budskapet ønsket å gi. ARKIVFOTO: Henriette F. Thorkildsen.

Responsen Krumsvik og Eik fikk på videoen, ser de ikke nødvendigvis på som noe negativt. De legger vekt på viktigheten av studentdemokratiet, og ser på det som positivt at det er engasjement rundt valget.

– Det er viktig at studentmassen er aktiv og sier ifra om slike saker.

Eik forteller at de har vært i kontakt med Johanson, og mener det er god dialog og samarbeid mellom dem og resten av kandidatene.

Ikke greit

Johanson håper dette ikke er virkemidler man vil se i fremtidige valg.

– Dette er også er langsiktig problem. Det vil komme en tid hvor det er nye studenter som skal stille, og det er ikke særlig inviterende for dem når de ser at det brukes den type virkemidler under valget, sier han.

Videre understreker han at dersom noe slikt hadde skjedd første gang han skulle stille, kunne han ha villet trekke kandidater sitt.

Likevel er han ikke spesielt preget av hendelsen.

– Det var flere som reagerte på videoen, og det var hyggelig å få støtte fra både kjente og ukjente.

Kommentarer

kommentarer