Sosialdemokratisk liste (Sosdem) postet den 21. april en meme på Instagram der Sosdem hevder å ta valgløftene sine seriøst, og at de ikke ville love saker de ikke kan få gjennom i løpet av en studentparlamentsperiode. Dette var samtidig en klar svertekampanje av VA, som i meme’et «lover gratis pensum», og med det blir slått av Sosdem. Denne svertekampanjen har lite holdbarhet i virkeligheten, verken av hvordan VA eller Sosdem blir presentert.



VA blir stadig kritisert av både Blå Liste og Sosdem for å være for idealistisk og «drømmende», med lite pragmatisk politikk. Denne fremstillingen er så til de grader virkelighetsfjern, og jeg er drittlei.



Det er ingen liste som har fremmer flere resolusjoner enn Venstrealliansen i verken Studentparlamentet eller i Velferdstinget det siste året. At vi i denne perioden har fått gjennomslag for helt konkrete saker som bind- og tampongautomater på UiB sine toaletter, at utvekslingsstudenter fra UiB skal få klimastipend for å velge tog eller buss til og fra utvekslingsstedet, eller at UiB skal slutte å bruke produkter med mikroplast, kan på ingen måte hevdes å være for fjernt fra studenthverdagen eller fra hva studentparlamentet burde ha saker på?

Venstrealliansen har aldri lovet at vi skal få gjennomslag for gratis pensum, det vi derimot har lovet er at vi skal jobbe hardt for å redusere prisen på pensumlitteratur, med ambisjoner om å få det gratis. Bare fordi en sak har store dimensjoner, og er krevende å få gjennomslag for, betyr vel ikke det at man ikke skal jobbe for gjennomslaget? Ikke minst ligger det mye jobb fra VA bak at nesten hele valgprogrammet vårt kom med i Arbeidsutvalget sitt arbeidsprogram.

At Sosdem ikke tør å ha like høyt ambisjonsnivå som VA er ikke «pragmatisk» eller «realistisk», men reflekteres heller bare av det faktum at Sosdem har fremmet fem resolusjoner i løpet av hele perioden, der tre resolusjoner ikke ble behandlet av parlamentet fordi parlamentet anså sakene som irrelevante for studentparlamentet. Kun to av Sosdems resolusjoner er blitt vedtatt av parlamentet: «Nei til ekstern styreleder ved UiB», sto allerede i Arbeidsutvalget sitt program, «praksis for alle» ble vedtatt etter tre større endringsforslag fra VA og ett fra Realistlista. Med andre ord har Sosdem fremmet skuffende lite den siste perioden.

Til sammenligning har VA fremmet fem saker i parlamentet selv, samt to resolusjoner som ble fremmet av VA i UFO-komiteen, og senere som resolusjoner i studentparlamentet. I tillegg har VA fremmet tre resolusjoner i Velferdstinget. Alle ti resolusjoner ble vedtatt. Og da VA tok kontakt med nestleder i Utvalg for samferdsel og mobilitet i Vestland fylke, fikk vi også gjennomslag for at studenter kan ha med barn på studentbilletten til Skyss på fylkesplan!

Nå er en hel studentparlamentperiode over og én ting er sikkert: Det som skiller Sosdem og VA er i hovedsak ikke politikken i listeprogrammene våre, men ambisjonsnivå og arbeidsinnsats. Hva hjelper det å hevde at politikken deres er realistisk hvis dere ikke fremmer den i studentparlamentet eller Velferdstinget?



Det nye studentvalget er i gang, og jeg håper at Sosdem i større grad vil leve opp til valgløftene sine i neste periode. Studentparlamentet fungerer litt som Stortinget; vi trenger flertall for sakene som fremmes. Tenk så mye rødgrønn politikk vi kunne fått gjennom om sammen om Sosdem hadde step’a up gamet litt! En ting er likevel sikkert, tatt dette året i betraktning er det kun én liste du burde stemme på om du ønsker et rød-grønt og feministisk universitet. Det er Venstrealliansen.

