Apropos er den frie spalten der Studvest-journalistene kan skrive om akkurat det de vil. Språket er ofte i muntlig form, og med et glimt i øyet. OBS! Spalten har høy forekomst av satire, sarkasme og ironi, og bør tas med en klype (noen ganger en neve) salt.

Jeg trodde jeg var trygg. At denne trenden var så allment forhatt at ingen ville finne på å grave den opp fra mote-kirkegården. At buksene som definerte inngangen til 2000-tallet og på ingen måte bidro til å forenkle puberteten, lå så langt bak i skapet at de var i Narnia.

Jeg trodde feil. Mot alle odds har den funnet veien helt tilbake til nåtiden og ut på catwalken, gata og Instagram.

Chanel, Versace og Bella Hadid fronter kalde navler og hardt pressa love-handles. Nå er det ‘in’ med konstant rørleggersprekk-risiko. Igjen.

En Y2K-drøm for deg – et uønsket comeback for meg. Ja, jeg snakker om low-waist jeans.

Millennials tåler mobbing for sideskill, latter-emojis og skinny-jeans (Harry Potter-referansene mine får du aldri) av de samme folka som går rundt i klærne vi donerte til Fretex da vi var 14.

Gjenbruk er gull for kloden, og sånn sett er Y2K en gave til menneskeheten. Kjør på med bruktkupp-bøttehatter, strass, juicy couture og Ed Hardy.

Men tåler vi en runde til med low-waist jeans?

Subjektiv forskning viser at når det gjelder bukser, fører lavt liv til lavere livskvalitet. Disse buksene er som klippekort på komplekser. Ikke vil dere selv så vondt, Gen Z.

Blir det neste rottehalen? Kanskje feilstavede kinesiske tatoveringer? Heldigvis er stil en frivillig greie, og de som vil kan fortsette livet med komfortable plagg.

Boyband-sveisen har også gjort comeback. Smaugutta, Vestlandsliv og *GEN ZYNC har tatt form mens resten av oss var i korona-dvale, og tar nå campus tilbake.

Det er helt greit, for den sveisen er faktisk fin, og et pust i bakken etter hockeysveisen. Så lenge vi slipper han fyren med nudlehår og heldekkende dongeri som minner oss på at det snart er mai, før eksamensperioden til våren.

At Bennifer plutselig er en greie igjen er også bare koselig.

Og det er helt nydelig at Britney er fri. Men buksene med lavt liv kan hun la bli igjen i konservatorskipet. Om det er lov å si.

Hilsen en millenial som skjelver i high-waist buksene.

Kommentarer

kommentarer