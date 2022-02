Velferdstinget Vest skal være «en partipolitisk uavhengig organisasjon». Likevel har lederen deres nylig tatt på seg et lederverv for et lokallag i Arbeiderpartiet.

Helena Haldorsen er leder for Velferdstinget Vest (VT Vest). 15. januar i år ble hun også valgt som leder av Bergenhus Arbeiderpartilag.

VT Vest er en sammensetning av studentdemokratiene til alle utdanningsinstitusjonene som er tilknyttet Studentsamskipnaden på Vestlandet, og er dermed det øverste demokratiske organet for alle studenter på Vestlandet.

I prinsipprogrammet til VT Vest står det at de «skal være en partipolitisk uavhengig organisasjon som fremmer de beste interessene til studentene.»

Bergenhus Arbeiderpartilag er ett av 14 bydelslag under Arbeiderpartiet (Ap) i Bergen. Nåværende byrådsleder i Bergen er Roger Valhammer fra Ap.

– Studentpolitikken kommer først

På spørsmål om hvordan hun som VT Vest-leder kan være politisk uavhengig som leder av et partis lokallag, svarer hun at VT Vest ikke har noen tilknytning til politiske partier eller interesseorganisasjoner.

– Vi snakker med alle politiske partier som vil snakke med oss. Det er samtidig ikke uvanlig at samfunnsengasjerte folk også engasjerer seg i partipolitikken, sier Haldorsen.

– Hvordan kan studentene på Vestlandet stole på at du tar kampen for deres interesser mot politikerne, også i ditt eget parti, som du leder på lokallagsnivå?

– Det viser mitt arbeid så langt til, og det er sånn jeg vil fortsette å jobbe. Det er ingenting som vil endre seg fra min side, lover Haldorsen.

Hun viser til at hun tidligere har gått ut mot regjeringen i media.

– Jeg har ikke hatt et problem med å kritisere regjeringspartiene dersom det er en sak som motstrider studentenes interesse og det VT Vest jobber for.

Haldorsen trekker frem at hun har jobbet for å fremskynde et prøveprosjekt av selvtesting av kjønnssykdommer, der hun mener at byrådet har vært for trege.

Mener det er mindre problematisk

Lederen lover at arbeidet i VT Vest og studentpolitikken er det som vil bli prioritert.

– Det er jo VT Vest som kommer først hos meg. Og det er sånn jeg vil fortsette å stå, slår VT-lederen fast.

Haldorsen forteller at ledervervet i lokallaget ikke var planlagt.

– Jeg ble ringt fra partiet og spurt om jeg ville påta meg den oppgaven. Det var rett og slett en mulighet jeg ikke hadde lyst til å takke nei til, sier Haldorsen.

Hun mener det er mindre problematisk ettersom det er et lederverv for et bydelslag, og ikke et lederverv for hele Ap i Bergen.

– Å skulle være leder for Ap i Bergen hadde jeg ikke følt meg komfortabel med. Min jobb i bydelslaget er rett og slett å representere min bydel i Bergen på en best mulig måte, sier hun.

– Handler om hvem man forholder seg til i media

Haldorsen forklarer at Bergenhus Arbeiderpartilag ikke har noe med den daglige driften til byrådet å gjøre.

Hun legger imidlertid til at partiet har et årsmøte hvert år hvor det vedtas hva man som organisasjon skal stille seg bak.

– Jeg går ikke ut i media som leder av Bergenhus Arbeiderpartilag. Mitt arbeid og mitt virke er VT Vest, og Ap er noe jeg gjør frivillig. Jeg blir ikke lønnet for å engasjere meg i Ap, jeg blir lønnet av VT Vest, sier hun.

– Er det intuitivt for alle at du bare får lønn fra VT Vest, og at du ikke bruker like mye tid på Bergenhus Arbeiderpartilag?

– Det handler om hvem man forholder seg til i media, svarer Haldorsen.

Rolleforståelsen løftes frem

I sin kanditattekst til ledervervet i VT Vest skrev Haldorsen «(…) dersom vi blir enige om at dette er en sak som er kollektivt viktig, så er det avgjørende med politisk arbeid opp mot aktuelle myndigheter for å få gjennomslag».

Haldorsens nettverk omtales som en nyttig ressurs for VT Vest i valgkomiteen sin innstilling i forkant av ledervalget. Deretter trekker valgkomiteen fram Haldorsen sin gode rolleforståelse.

«Kandidaten viste i intervju, en god rolleforståelse rundt rollen som leder for Velferdstinget. Spesielt i hvordan unngå rollekonflikter», heter det i valgkomiteens innstilling.

Haldorsen forteller til Studvest at hun lovet å ikke representere Ap utad under valgmøtet. Det løftet har hun holdt, mener hun.

– Jeg sa at jeg ikke kom til å gå ut i media som representant fra Ap. Mitt inntrykk var at folk var fornøyde med det svaret. Spørsmålet ble nok stilt på grunn av den kommende valgkampen, sier lederen.

Men Haldorsen ser ikke på de to rollene som et problem. Tvert imot, hun mener det gjør henne bedre:

– Jeg er heldig som har et nettverk, og jeg er kjent med politiske prosesser fra før jeg ble med i VT Vest. Fra før av vet jeg hvordan en del prosesser foregår, og jeg har kjennskap til politikere i forskjellige partier, sier lederen.

