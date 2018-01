Natt til tirsdag ble de norske legestudentene Tyra Thune, Ingeborg Marie Svendby, Camilla Olsen, Maja Hagen Hammer og Karoline Kaldhussæter truet av tre menn med machete, melder VG.

– Jeg våknet av at jeg hørte mumling. De hadde lommelykter og macheter som de truet oss med. De lyste rett på meg og spurte om penger. Jeg tenkte fort at det var et ran, sier Kaldhussæter til avisen.

På praksis i Tanzania

De fem studentene studerer ved et universitet i Slovakia, men er for tiden i praksis på et sykehus på Zanzibar i Tanzania. Camilla Olsen, som kommer fra Bergen, forteller at hun sov mens mennene var inne på flere rom i huset hvor det bodde andre studenter, og tok med seg verdisaker.

– De gikk først inn på rommet nærmest inngangsdøren, der sov 3 tyske jenter på 19 år. Inne på rommet ga de tegn til at de ville skjære over halsen deres hvis ikke de var stille, skriver Olsen i en melding til Studvest.

Selv våknet hun av hyling og grining, etter at mennene hadde forlatt huset.

– Jeg forstod ikke hva som hadde skjedd, men så på ansiktene til de andre studentene hvor grusomt det hadde vært for de, og jeg ble veldig redd. Heldigvis var ikke ranerne ute etter å skade oss, skriver Olsen.

Inge ble skadet

Mennene tok seg inn i huset hvor flere norske og tyske frivillige arbeidere holder til. De kom inn på baksiden av huset, og bandt fast vaktene, forklarer Kaldhussæter til VG.

– Det første jeg tenkte var at jeg hadde lyst til å ringe mamma, for nå kommer de til å stikke meg i hjel, sier Kaldhussæter til VG.

Ingen av studentene skal ha blitt skadet. Studentene, som egentlig skulle være i praksis i to uker til, reiser hjem onsdag.

