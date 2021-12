Apropos er den frie spalten der Studvest-journalistene kan skrive om akkurat det de vil. Språket er ofte i muntlig form, og med et glimt i øyet. OBS! Spalten har høy forekomst av satire, sarkasme og ironi, og bør tas med en klype (noen ganger en neve) salt.

Hvis du kjenner deg igjen i noen av sitatene under, gratulerer! Ingen liker deg.

«Jeg bruker ikke sminke da, jeg vet liksom ikke hvordan man gjør det. Føler det blir litt fake å dekke til ansiktet å late som om man er noe man ikke er».

«Det er derfor du kom så sent til vors, ikke sant? Du, Kristoffer! Se så fin sminke Trine har, hun har brukt sånn to timer på å fikse seg. Gi henne et kompliment da»!

Du argumenterer for at du ønsker å henge med gutter fordi de er så sykt uproblematiske. Men i realiteten finnes det ikke noe viktigere enn å få bekreftelse fra motsatte kjønn.

Lørdag er for gutta, men DU er jo en del av gutta.

«Det er en sånn type humor som bare jeg og gutta skjønner. Du har kanskje ikke så mange guttevenner så skjønner deg ikke på sånt».

Det finnes mange ulike varianter. Og la oss ha litt selvinnsikt. Vi har alle våre øyeblikk. Men det finnes noen jenter som bare aldri er tilfreds med å være et «normalt menneske».

Om du ikke har skjønt det enda, så snakker jeg om en «pick me girl».

Ifølge Urban Dictionary er det jenter som gjør alt de kan for å imponere gutter ved å fremstille seg som om de ikke er som alle andre jenter.

Du skal alltid skille deg ut, men egentlig så er du akkurat sånn som alle andre. Og det er nettopp det som skremmer deg. For hvordan skal du få oppmerksomhet fra gutter da? Jo ved å rakke ned på andre.

Ved å rakke ned på andre jenter tror du at du får bedre selvtillit. Du er ekspert på «backhand compliments».

«Du er så tøff som tørr å være 100% deg selv».

«Å har du klippet håret ditt kort? Kunne jeg aldri gjort, men du kledde det helt sykt».

«Sykt kul genser du har på deg. Du er så modig som tørr å kle deg sånn. Jeg kunne aldri gått med en genser som bare ropte annerledes sånn ved første øyekast».

Det er jenter som later som om de ikke prøver, men det er helt tydelig at alt de er ute etter er bekreftelse.

Alt skal være så «effortless», og du vier aldri mer enn ett sekund til å ta en titt på deg selv i speilet. Men aldri har du prøvd hardere.

Kjenner du deg igjen i denne typen? Da er du den verste!

Alt du gjør er basert på hva andre tenker, og spesielt hva gutta tenker. Du har pugget de fire store innen norsk rock, og kan alle øltypene baklengs.

«Å, jeg skulle ønske at jeg også likte vin. Føler meg liksom så sykt guttete når jeg alltid må drikke øl».

Ingen spurte og ingen bryr seg!

