Like sikkert som at våren er her og at eksamensperioden nærmer seg, er at bergensmusikerne igjen har levert en rekke solide musikale opplevelser. La de guide deg gjennom uka med alt fra rolig rap til pop og dansegaranti.

Kalenderen til den jevne student begynner på denne tiden av semesteret å fylle seg opp med innleveringsfrister og eksamensdatoer, samtidig som temperaturen øker og pils i parken frister langt mer enn jobbing på lesesalen.

Som et lite avbrekk har Studvest samlet noe av det beste Bergen har å by på av ny musikk til ukens syv dager. Fra mandag til søndag; det er bare å legge fra seg skolebøkene, finne frem headsettet og høre i vei.

Mandag: Simon Alejandro med «Unge Colombia» (Album)

Kanskje ringer vekkerklokken din litt for lavt mandag morgen, og du våkner akkurat for sent. Sånt skjer! Du kan likevel få en deilig start på uken med Simon Alejandros nyeste album «Unge Colombia». Albumet er både lekende og utforskende, i perfekt kombinasjon med en chill og kul vibe. Sett «Bakgård» på fullt, kok kaffe og ta med deg den deilig rap-viben videre i dagen. Så kommer du fashionably late på forelesning, og er kul som bare det.

Tirsdag: Kobe med «Alle var til stede da solen døde» (Album)

Tirsdag kan ses på som den kjipeste dagen i uka: Ikke «ny start-mandag», men heller ikke «snart helg-onsdag». Heldigvis slapp Kobe sin debutplate «Alle var til stede da solen døde» i februar, som du kan ta med deg gjennom dagen.

Kanskje kjenner du han fra Sushi x Kobe, men Kobes soloalbum fremstår som et mer kunstnerisk prosjekt. Albumet har et mørkt preg, med en tydelig sinna råd tråd. Gjennom albumet dominerer en tyngre stemning enn vi er vant med fra tidligere med tunge elektroniske beats.

«Kong Dust» skiller seg kanskje litt ut fra de andre låtene, men er en solid raplåt med catchy beats. Etter å ha hørt gjennom albumet – hør det fra start til slutt, og legg merke til de flytende overgangene mellom sangene – får jeg et sterkt behov for å se Kobe live: Hodetelefonene rettferdiggjør ikke albumets instrumentale del.

Onsdag: Michelle Ullestad med «Sol» (EP)

På onsdag har sola (kanskje) tittet frem en gang eller to i løpet av uken. Da er det på sin plass å sjekke ut Michelle Ullestads andre EP «Sol» som ble sluppet forrige uke. Begynn med «Pant på hjerter», en klassisk pop-låt om kjærlighet. Til tross for å skildre den litt håpløse kjærligheten på et melankolsk vis, har sangen et stort dansepotensiale.

Når du først er i gang, er det bare å sette tittelsporet «Sol» i køen, enda en solid poplåt fra Ullestad, og dans deg gjennom dagen. EPen består av 7 låter og er som Smash: Det skal godt gjøres å høre på dem bare én gang.

Torsdag: Ka2 ft. Kjartan Lauritzen med «STOPP EN HALV» (Singel)

Torsdag allerede? Uansett hvor dårlig du ligger an med ukas innlevering, er Ka2 og Kjartan Lauritzens siste låt «STOPP EN HALV» et nødvendig tilskudd til uka di. Sangen kommer med dansegaranti, og etter å ha hatt en liten dansepause har du to valg: enten kan du legge fra deg bøkene og danse langhelgen inn. Eller så kan du danse litt til, og skrive ferdig oppgaven med ny giv. Uansett gir låten deg all energi du trenger til resten av kvelden.

Fredag: Nelly Moar med «Rather be alone» (Singel)

Griegakademiet-student Nelly Moar sin nyeste singel «Rather be alone» gir deg energien du trenger etter en lang uke på lesesalen. Sangen har et loungeaktig RnB-preg og med sin stødige vokal minner Nelly Moar om en blanding av artister som Jorja Smith og Ariana Grande. Sangen er et perfekt tilskudd til fredagskvelden enten du skal spise middag med venner, slappe av alene eller kose deg på fest.

Lørdag: Markella med «Burn again» (Singel)

Artist og UiB-student Markella ga i mars ut sin debutsingel «Burn again». Sangen har et nordisk pop-preg som drar i retning Robyn, kombinert med lekende rytmer, og gir meg drømmende vibber av sangen. Jeg blir rett og slett dratt inn i Markellas univers. Som en klassisk pop-sang gir sangen meg noen Ina Wroldsen-assosiasjoner, og jeg kan ikke annet enn å glede meg til neste låtslipp fra Markella. Og, lykke til med å ikke få refrenget på hjernen!

Søndag: _gabben_ og ingo med «Nær meg» (Singel)

Det er kanskje søndag, men helgen er ikke over enda! Kom deg gjennom fyllesyken med bergensguttene _gabben_ og ingo sitt siste samarbeid: Låta «Nær meg». Med en myk beat og et catchy refreng, er sangen perfekt å høre på en litt tung søndagsmorgen. Dette er rett og slett en bergenslåt akkurat som vi liker det.

Så kan du glede deg over at neste helg bare er fem, korte dager unna.

