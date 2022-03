Leder for studieseksjonen sier de har bedt om å få en tydeligere avklaring på reglene lenge. – Nå vil det bli vanskeligere å finne på sosiale ting hvor alle er invitert, mener leder for Realistutvalget.

I en e-post sendt fra Studielederforum til fagutvalgene ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MatNat) ved Universitetet i Bergen (UiB) 21. mars, presiseres det at det ikke er lov med medbrakt alkohol i UiBs lokaler.

«MN-fakultetet har i flere år hatt en liberal praksis, men har ved ulike anledninger fått signaler om at dette ikke er i tråd med UiBs regler for arealbruk» står det blant annet i mailen.

Det betyr at arrangørene selv må søke om skjenkebevilling fra kommunen for å nyte alkohol på universitetets områder. Dette koster 400 kroner per arrangement, i følge Bergen kommune siden nettsider.

For hvert arrangement og medfører også regnskapsføring og innkjøp av alkohol som arrangører må selge videre.

Mener det er enklere å falle utenfor

Reglene gjelder alle fakultetene, men den nylige kunngjøringen har vekket spesielt sterke reaksjoner på MatNat-fakultetet.

VANSKELIG. – Nå vil det bli vanskeligere å finne på sosiale ting hvor alle er invitert, sier leder for Realistutvalget ved MatNat, Siren Jenssen Økland. Foto: Privat

Leder for Realistutvalget ved MatNat, Siren Jenssen Økland, synes det er urimelig at UiB skal stramme inn på det sosiale nå.

Hun tror utfordringene ved å arrangere samlinger på universitetsområdene kommer til å føre til et mindre inkluderende miljø.

På MatNat har de ulike fagutvalgene og linjeforeningene hatt tradisjon for å arrangere fester hvor medbrakt alkohol har vært lov inne på seminarrom og klasserom etter godkjennelse fra fakultetet.

– Nå vil det bli vanskeligere å finne på sosiale ting hvor alle er invitert. Frem til nå har fagutvalgene hatt åpne arrangementer hvor alle er velkomne, sier hun.

Hun mener at det nå kommer til å bli flere enkeltstudenter som inviterer vennegjengen hjem til seg.

– Det kan gjøre det enklere for folk å havne utenfor, særlig i begynnelsen, mener hun.

Vil vurdere støtte til organisasjonene

Ingrid Christensen, leder for studieseksjonen på MatNat, sier at fakultetet har bedt om å få en tydeligere avklaring på reglene lenge.

– Ved semesterstart i fjor fikk vi flere signaler om at reglene ikke blir fulgt opp ved å tillate medbrakt alkohol inne i klasserommene på MatNat. Dette har ikke vært tillatt på andre fakulteter, sier hun.

AVKLARING. Leder for studieseksjonen ved MatNat forteller at de har bedt om en tydeliggjøring av alkoholreglene. Foto: UiB

Christensen synes det på noen måter har vært positivt for den sosiale integreringen å få ha med alkohol på arrangementer i undervisningsområdene, men at de nå ønsker å finne en ny måte å løse dette på.

– Universitetsledelsen er opptatt av å skape sosiale muligheter på campus, og derfor har hvert fakultet en studentbar med skjenkebevilling, sier hun.

Forslaget ledelsen kommer med er at studenter, fagutvalg og linjeforeninger selv kan søke om skjenkebevilling til fremtidige arrangementer og fadderuke.

– Kommer dere til å støtte organisasjonene med ressurser når de nå må søke om skjenkebevilling hos kommunen?

– Vi vil se på dette og gir allerede støtte til Realistutvalget. Dersom de legger det inn i budsjettet, er absolutt dette noe vi vil vurdere, sier Christensen.

Ingen endringer

Assisterende universitetsdirektør, Tore Tungodden, skriver i en SMS til Studvest at det ikke er foretatt noen endringer i regler for skjerping av regler for alkohol på UiB.

– Studentforeninger kan søke om å gjennomføre arrangement med og uten alkohol i universitetets lokaler. Ved søknad om alkohol skal alkoholloven følges, og det er ikke tillatt å nyte medbrakt. Godkjent skjenkebevilling må derfor foreligge.

Han legger til at han ønsker tett dialog med studentene om hvordan de kan bistå med gjennomføringer av arrangementer innenfor disse rammene fremover.

Sentral kommunikasjonssvikt

– Regelen om at alkohol ikke er tillat på universitetet virker ny, men den har ikke vært tydelig kommunisert til fakultetene, sier Oscar dos Santos Kvalsvik.

Han er fag- og forskningsansvarlig i Studentparlamentet ved UiB.

– Det gjør at fagutvalgene og fakultetene har hatt litt ulike praksiser for arrangementene, legger han til.

Kvalsvik påpeker også at alkoholpraksisen på MatNat har vært ganske liberal, og mener at instituttene nå har plikt til å bistå fagutvalgene.

– Spesielt fordi mange små fagutvalg har dårlig økonomi, og det nå vil komme flere uventede utgifter for dem som ønsker å arrangere sammenkomster med alkohol, sier han.

DIALOG. Oscar dos Santos Kvalsvik legger vekt på at det er viktig å tenke på hva studentene ønsker fremover. Arkivfoto: Anna Jakobsen

– Det er dumt at de kan gå i minus på grunn av en sentral kommunikasjonssvikt. Det er stor enighet om at universitetsområdene er studentenes tilholdssted. Da må UiB vise at vi kan bruke det. Det sier seg selv at ikke alle studentene kan bruke studentbarene, sier han.

Han legger til at de er i dialog med fadderstyrene for å finne ut av hva som skjer i fadderuka, og at det er viktig å tenke på hva studentene ønsker fremover.

