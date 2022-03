Etter få kjøretimer, sendte Maria Gutierrez Irgens melding til trafikkskolen om at kjørelæreren var grenseoverskridende. De sa de skulle ta tak i saken. To år senere møtte hun ved en tilfeldighet Amanda Rustad som hadde hatt liknende opplevelser - med samme kjørelærer.

– Han var veldig grei i starten. Veldig teatralsk, karismatisk og snakket mye.

Slik beskriver Maria Gutierrez Irgens det første møtet med kjørelæreren sin på en trafikkskole i Bergen. Hun er nå student ved Universitet i Oslo.

Det ble starten på et hendelsesforløp som endte med at hun sendte bekymringsmelding til trafikkskolen om oppførselen til læreren.

Studvest kjenner til trafikkskolens og kjørelærerens identitet.

Irgens var 19 år og hadde bestemt seg for å ta lappen. Slik Irgens husker den første kjøretimen, fortalte hun kjørelæreren sin at hun nettopp var blitt dumpet.

VARSLET. Maria Guiterrez Irgens sendte inn en bekymringsmelding til trafikkskolen om det hun opplevde som grenseoverskridende oppførsel fra læreren. FOTO: Liv Mari Lia

– Da fortalte han meg at han var skilt, sier hun.

Kjørelæreren var over dobbelt så gammelt som henne.

På den neste timen fortalte kjørelæreren at han hadde noen elever han pleide å snappe med, og lurte samtidig på om Irgens hadde Snapchat.

– Det syntes jeg bare var gøy, så han la meg til på snap.

På appen snakket de sammen om løst og fast utenom kjøretimene.

En gang hun var på hotell med familien, forteller hun at hun sendte et bilde av at hun hadde på badekåpe. Han svarte med en melding der han spurte om hva morgenkåpen skjulte.

Studvest har sett denne meldingen – og også de øvrige Snapchat-meldingene som omtales i denne artikkelen.

– En annen gang snakket vi om Miss Universe-konkurransen. Siden jeg er fra Mexico sa han at han syntes jeg burde delta for å bli Miss Mexico.

I den neste meldingen skrev han at han hadde gledet seg til bikinidelen av konkurransen.

Slik beskriver Irgens sjargongen mellom hun og læreren i løpet av tiden hun hadde kjøreopplæring. De hadde som oftest en time i uka, og dette pågikk over et tidsrom på rundt en måned.

TRAFIKKSKOLE. Maria Gutierrez Irgens valgte å avslutte kjøreopplæringen etter en samtale med moren. FOTO: Liv Mari Lia

Til slutt ringte hun moren sin som sa hun måtte bytte trafikkskole, noe hun også gjorde ved å sende en e-post til trafikkskolen hvor hun fortalte om det hun hadde opplevd med skjermbilder fra Snapchat.

De svarte henne med at de skulle ta tak i saken, og at ingen av deres elever skulle oppleve noe slikt. Studvest har sett denne korrespondansen og vært i kontakt med den aktuelle trafikkskolen. Deres kommentarer om saken er gjengitt lenger ned i artikkelen.

Spørsmål om kjærlighet

To år etter Irgens opplevelser meldte Amanda Rustad seg opp til kjøreopplæring ved den samme trafikkskolen. Der fikk hun tildelt samme lærer som Irgens hadde hatt. Da hun tok kjøretimene studerte hun sosialantropologi ved Universitetet i Bergen (UiB). Hun studerer nå ved Høgskulen i Volda.

PERSONLIG. Amanda Rustad opplevde at kjørelæreren spurte om personlige ting, og endte også opp med å avslutte kjøreforholdet. FOTO: Privat

– Den første kjøretimen tenkte jeg at han prata veldig mye og stilte mange spørsmål. Det syntes jeg var interessant, forteller hun.

– Han spurte om jeg var glad i å drikke. Det er ikke så normalt å spørre om, men jeg syntes ikke det var så rart akkurat da.

Rustad forteller at hun husker at det etterhvert ble flere inngående spørsmål.

– Han ba meg fortelle om kjærligheten, og betrygget meg med at han hadde taushetsplikt, forteller hun.

Hun forteller at hun husker at det dreide seg mye om kjærlighet og personlige temaer under kjøretimene.

– Når jeg hadde hatt kjøretime etter helga spurte han meg om jeg hadde vært ute, kalte meg «ikke helt tam» og påpekte at jeg hadde sugemerker, noe jeg ikke hadde, sier hun om det hun mener hun opplevde i en kjøretime.

Selv om Rustad husker at hun opplevde flere situasjoner som merkelige, tenkte hun at det var best å bare svare på det hun ble spurt om.

– Jeg tenkte «OK, jeg stoler på at dette er en trygg arena».

Møttes i Volda

Til slutt sendte hun en melding direkte til kjørelæreren hvor hun skrev at hun avslutter kjøreopplæringen fordi hun syntes den var blitt «for personlig og grenseoverskridende». Studvest har sett denne meldingen.

Helt fram til da hadde hun tenkt at det ikke var «ille nok» til at det var verdt å si fra.

Rustad skrev notater fra kjøretimene sine hvor hun omtaler episodene hun forteller om. Studvest har også sett disse notatene.

Jeg forteller ikke denne historien for å få medlidenhet, men å oppfordre andre som kan ha opplevd noe lignende til å stå opp for seg selv. Amanda Rustad, student

Senere fullførte hun opplæringen og tok førerkort på en annen trafikkskole i Bergen.

Det var ved en tilfeldighet at studentene senere møttes i Volda. Rustad hadde flyttet dit for å studere og Irgens var der på besøk.

Rustad forteller at de fant ut at de hadde opplevd noe av det samme med samme kjørelærer.

– Hvis du kjenner på ubehag skal du si fra om det. Jeg forteller ikke denne historien for å få medlidenhet, men for å oppfordre andre som kan ha opplevd noe lignende til å stå opp for seg selv, og tørre å si ifra, sier Rustad.

Fikk muntlig advarsel

Studvest har vært i kontakt med kjørelæreren. Han har blitt presentert for jentenes opplevelser. Kjørelæreren ønsker ikke å kommentere saken, men stille seg bak trafikkskolen sine svar.

– Da vi mottok klagen, ble dette tatt opp med læreren. Han fikk en muntlig advarsel. Vi etterkom elevens ønske om å bytte lærer og ikke betale for den siste kjøretimen hun hadde med den aktuelle læreren, skriver trafikkskolens styreleder i en e-post.

MOTTATT. Trafikkskolen forteller at de mottok meldingen fra Irgens, og at de ga kjørelæreren en muntlig advarsel. ILLUSTRASJONSFOTO: Anna Jakobsen

– Dere skrev til eleven at ingen elever skal oppleve det slikt. Hva tenker dere om at en annen elev forteller om lignende opplevelser hos dere to år senere?

– Vi står fast på at ingen elever skal oppleve noe slikt. Fra den andre eleven det henvises til har vi ikke mottatt klage. Vi kan ikke reagere på en opplevelse vi ikke har kjennskap til. Men hvis flere har hatt negative erfaringer, vil styret vurdere en egnet reaksjon som står i forhold til det som eventuelt har skjedd.

De skriver at de er svært skuffet over den grenseoverskridende atferden som klagen omhandlet.

Ingen generelle varslingsrutiner

Øyvind Årbogen er seniorrådgiver i Norges Trafikkskoleforbund og har i tillegg jobbet 26 år som trafikkskolelærer.

Han sier til Studvest at han ser svært alvorlig på situasjoner hvor elever opplever noe ubehagelig i forbindelse med trafikkopplæring.

Øyvind Årbogen, seniorrådgiver i Norges Trafikkskoleforbund, opplever at kjørelærerere har en profesjonell innstilling til sine elever. ILLUSTRASJONSFOTO: Anna Jakobsen.

Han opplyser imidlertid at det ikke finnes generelle varslingsrutiner for slike saker i forbundet, og at det dermed er opp til hver enkelt trafikkskole hvordan de vil håndtere sakene.

– Kjenner dere til situasjoner hvor elever har hatt ubehagelige opplevelser med kjørelærerne sine?

– Vi har ingen oversikt over konkrete tilfeller, men vi vet at det finnes eksempler på dette. Slike hendelser hører heldigvis til sjeldenhetene, og vi opplever at dagens trafikklærere er svært opptatt av å yte gode tjenester og å opptre profesjonelt.

– Dere sier dere ikke har noen oversikt, men også at slike hendelser er sjeldne. Hvordan kan dere si det med sikkerhet?

– Mine år i bransjen og i Norges Trafikkskoleforbund har gitt meg et inntrykk av at det ikke er mange ganger det skjer. Etter jeg begynte i 2019 har vi hatt to innrapporteringer fra elever, sier han.

Han erkjenner imidlertid at det kan være mørketall, men sier han opplever at kjørelærere har en profesjonell innstilling til sine elever og at han på bakgrunn av det står inne for å si at slike hendelser er sjeldne.

Vi har ingen oversikt over konkrete tilfeller, men vi vet at det finnes eksempler på dette. Øyvind Årborgen, seniorrådgiver i Norges Trafikkskoleforbund

Dersom elever opplever noe ubehagelig i forbindelse med kjøreopplæringen, oppfordrer Årbogen dem til å avslutte opplæringsforholdet til trafikkskolen, samt å melde fra til faglig eller daglig leder.

Viktig med tillit mellom lærer og elev

– Jeg synes ikke det er vanskelig å snakke om det som har skjedd, men det kan gi meg en ekkel følelse i kroppen, forteller Irgens.

Det har gått over tre år siden hun hadde kjøretimer i Bergen. Nå har hun flyttet til Oslo for å studere. Hun fullførte aldri opplæringen for å ta førerkort, og forteller at det er nettopp dette som har gjort henne mest lei seg. Etter opplevelsene med trafikkskolelæreren fikk hun ikke lyst til å kjøre bil lengre:

– Av og til kjente jeg på skam og begynte å tvile på meg selv. Bidro jeg selv til at han oppførte seg sånn? Var det på grunn av min oppførsel?

Hun understreker imidlertid at hun ikke har noen traumer fra kjøreopplæringen og at det heller aldri var noen fysisk kontakt mellom den som var grenseoverskridende.

SPØRSMÅL. Maria Gutierrez Irgens har lurt på om hun kan ha påvirket kjørelærerens oppførsel, men understreker at det aldri har vært fysisk kontakt mellom henne og læreren. FOTO: Liv Mari Lia

– Hvordan tenker du at kontakten mellom en elev og trafikkskolelærer bør være?

– Jeg tenker det er viktig med tillit mellom kjørelærer og elev. I bilen kan man gjerne dele og være personlig og på den måten bli kjent.

Jeg synes ikke det er vanskelig å snakke om det som har skjedd, men det kan gi meg en ekkel følelse i kroppen. Maria Guiterrez Irgens, student

Hun sammenligner relasjonen med lærer-elev-relasjoner til vanlig skolesammenheng.

– Men det er når man utenom kjøretimene begynner med snapping og teksting at det blir rart. Det er ikke passende. Og prat om noens sex-liv er aldri passende, sier Irgens.

Har du opplevd noe lignende? Ta gjerne kontakt med journalist Liv Mari Lia på lia@studvest.no.

Kommentarer

