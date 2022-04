Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens meninger.

Tirsdag kveld inviterte Studentparlamentet (SP) til valgdebatt for universitetsstyrekandidatene på Kvarteret. Ole Jacob Broch, Johanna Engh, Lars Henrik Øberg, Ingrid Borvik og Mario de la Ossa stiller til valg og skulle i ilden. Vi i presselogen gledet oss til en het debatt.

Kandidatene snakket engasjert om det digitale læringsmiljøet, klimanøytrallitet, strategiplan og studenttrivsel på campus. De var dyktige og kunnskapsrike om temaene de snakket om, og publikum brøt til og med ut i latter fra tid til annen.

Men en ting glimret med sitt fravær. Debatten manglet debatt.

De potensielle uenighetene mellom kandidatene uteble. Kandidatene fikk ikke egentlig mulighet til å utfordre hverandre. Det er uheldig når en studentmasse skal motiveres til å bruke stemmeretten.

En av de få anytdningene til gnisinger i panelet, sett bort fra hva som er best av katter og hunder, var de la Ossas kritikk av Brochs støtte til rektoratets forslag om en digital innspillsportal for studentene, hvor han påpekte at for mange platformer kan bli forvirrende. Broch sa seg enig i tanken, men poengterte at det ikke er nødvendigvis er snakk om en helt ny nettside.

Kveldens ordstyrer og tidligere nestleder i SPs arbeidsutvalg, Martine Jordana Baarholm, opplyste om at det var mulig for alle å stille spørsmål. De eksterne spørsmålene kom fra rektor Margareth Hagen og avtroppende NSO-leder Tuva Todnem Lund.

De to tilsynelatende uplanlagte spørsmålene blant «de mange» spørsmålene ordstyrer hadde fått, kom fra en anonym avsender og et tidligere arbeidsutvalgmedlem i SP, Kristoffer Eik.

Det er forståelig at det er stas med spørsmål fra rektor på video, og Hagens spørsmål om hvordan kandidtane ser for seg universitet om ti år er både stort og viktig.

Dessverre er det ikke her de tydelige uengighetene mellom kandidatene ligger. Det blir ikke en livlig debatt når samtlige kandidater, ikke overraskende, ønsker et bærekraftig og levedyktig universitetet som tar vare på studentene.

Det er gøy, og ikke minst folkelig, å bli kjent med kandidatene gjennom hvilket kjøkkenredskap de identifiserer seg med, men kanskje de 60 korte minuttene skulle blitt disponert mer effektivt? Sitter publikum igjen med noe annet enn at alle kandidatene ønsker et godt læringsmiljø og å styrke studentenes trivsel?

Det lå antydninger til uenigheter i spørsmålet om det digitale læringsmiljøet uten at vi fikk gå nevneverdig inn på det.

Hvor er oppfølgingsspørsmålene? Hvorfor settes ikke valgprogrammene opp mot hverandre?

Som kontornabo med Studentparlamentet har jeg sett hvor mye arbeid og engajsement valgstyret og Arbeidsutvalget har lagt ned i forkant av årets valg. Det fortjener de honnør for. Det er viktig at det arrangereres valgdebatter som er åpne for alle studenter. Ikke minst er det gledelig at vi igjen kan samles tett i tett på Kvarteret.

Slike initaitiv gjør at politikken og studentdemokratiet føles nærere, noe som sårt trengs etter en lang nedstegning.

Desverre bekrefter denne debatten de fleste stereotypiene jeg mistenker mange har om studentpolikken. Den forsterkes som noe fjernt og ukonkret.

Man forventer debatt, men kommer til en middagssamtale. Timen kunne vært mer vellykket med spissere spørsmål og saker. Legg opp til at valgdebatten blir morsom og engasjerende for studentene, og la de godt forberedte kandidatene utnytte sitt fulle potensial.

Baarholm avsluttet den påfølgende listedebatten med et uttrykt håp om at tilskuerne er blitt klokere på hva man skal stemme.

Svaret mitt er nei.

