Har du fått med deg alle som sparer til bart nå i november? Det er «movember», altså moustache-november, måneden for å rette fokus på menns helse ved å gro ut barten.

Movember og kreftforeningens Blå-sløyfe aksjon ønsker å skape oppmerksomhet, samle inn penger til forskning og opplyse om testikkelkreft, menns psykiske helse og den hyppigste kreftformen hos menn: Prostatakreft.

Vi har tidligere skrevet om testiklene og hvordan du kan sjekke de selv, men når det gjelder prostata er ikke den like tilgjengelig for egenkontroll. Prostata er nemlig en kjertel som ligger inni kroppen, rett under blæra til de med penis. For å kunne kjenne på den må du stikke en finger opp i rumpa. I retning tissen vil du da kunne kjenne prostata som en liten glatt kule med en dupp langs midten.

Prostata er til stede for å gjøre livet litt bedre! Når penisen blir erigert ved opphisselse, klemmer prostata av urinrøret. Dette gjør at det kun er sæd, og ikke urin, som kommer ut ved ejakulasjon. Derfor kan det også være vanskelig for flere å tisse når man er stiv. I tillegg er prostata en erogen sone, og en massasje av den kan gi orgasme.

For å sjekke om alt står bra til med prostataen må også legen inn med en finger opp i rumpehullet. Da kjenner legen etter om prostata har blitt forstørret, noe som kan tyde på kreft. Legesjekken anbefales regelmessig fra man har blitt 50 år.

I fjor fikk syv stykker påvist prostatakreft før 40, så det er heldigvis ganske få tilfeller. Siden prostata ligger rett ved blæra vil symptomene på forstørret prostata hovedsakelig være problemer med å tisse. Enten det er om du ofte må tisse og det kommer veldig sakte ut, at du har blod i urinen eller problemer med å tømme deg helt.

Vær oppmerksom på endringer i din egen helse, og ta en tur til legen hvis du lurer på noe. Prostatakreft har god prognose, og jo tidligere det oppdages, desto bedre utfall er det.

Som vi har skrevet i en tidligere spalte har forskning vist at det å onanere 21 ganger i måneden, minst fem ganger i uka, reduserer sjansen for prostatakreft. Så i stedet for #nonutnovember tenker vi heller innføre #21nutnovember!

Smask og dask,

Magnus & Marie

Magnus Hofbauer og Marie Børmer er to medisinstudenter med et mål om å fjerne skam rundt kropp og seksualitet. Har du spørsmål, ris, ros eller noe på hjertet? Send inn anonymt til magnusogmarie@studvest.no! Her kan du også komme med forespørsler til neste spalte eller etterspørre kilder!

