Informasjonsvitenskap-studentene Lasse Halvorsen, Lars Holth og Thanushan Sellathurai er blant dem som må sitte med eksamensjobbing når de aller fleste studenter for lengst har tatt ferie. Først 22. juni kan guttene pakke sammen laptop og skrivebøker.

– Det er sent. Det er litt kjedelig å sitte igjen her hvis alle i kollektivet eller på studiet har dratt hjem, sier Holth.

Guttene forteller at den sene eksamensdatoen har stukket kjepper i hjulene for både ferie- og jobbplaner denne sommeren. På grunn av dyre priser i fellesferien forteller Holth at han kommer til å dra på ferie etter høstens semesterstart for å få råd til en sydentur med kjæresten.

– Man blir heller ikke like fleksibel med tanke på sommerjobb, forteller Halvorsen.

Når Holth og resten av infovitenskap-gjengen kan ta ferie, har historiestudentene på første året hatt ferie i over fem uker. Allerede 14. mai er de ferdige med sin siste eksamen.

– Det er deilig med lang ferie, selv om det bare blir desto mer jobbing. Men det er jo positivt å tjene mer penger, sier historiestudent Sigmund Høynes Lekve.

Et gjentakende problem

Bjørn Helge Sandblåst er representant i programrådet for informasjonsvitskap. Han føler at infovitenskap-studentene blir nedprioritert av instituttet og forteller at han har prøvd å ta det opp uten å komme noen vei.

– De sier at vi har sen eksamen fordi vi slutter sent med undervisningen, men det gir ikke mening. Det faget vi har eksamen i 22. juni var det første vi ble ferdig med undervisning i, den 11. april, sier Sandblåst.

Før jul hadde Sandblåst og de andre førsteårsstudentene på infovitenskap siste eksamen 20. desember. Lekve og de andre historiestudentene følte på sin side at juleferien ble altfor lang.

– Dette virker å være et gjentakende problem på studieprogrammet. Det er ikke det at vi krever å få like mye ferie som historiestudentene, men vi skulle ønske det var litt variasjon. Det er merkelig og urettferdig at det skal være de samme studentene hver gang, sier Sandblåst.

Avviser nedprioritering

Leder for institutt for informasjons- og medievitenskap, Leif Ove Larsen, forklarer at eksamenslogistikk og omfattende undervisning gjør at eksamenene har vært nødt til å samles rundt 20. juni. Han ser likevel at det kan være uheldig for studentene med så store mellomrom mellom undervisning og eksamen i visse fag.

– Jeg skal ta dette videre internt og se om vi kan gjøre dette på en bedre måte, sier Larsen, som avviser blankt at eksamenstidspunkter har noe å gjøre med at studentene blir nedprioritert.

Har ikke tatt opp problemstillingen

Viserektor ved UiB, Oddrun Samdal, forteller at prosessen med å sette opp eksamener er en stor kabal som skal legges opp med begrensede rom, og der både administrasjon og fagledere må være til stede. Akkurat denne problematikken forteller Samdal at de ikke har tatt opp tidligere.

– Vi har ikke sett på det med utgangspunkt at noen har mer eller mindre ferie eller jobbmuligheter, men det er noe jeg må følge opp med studieadministrativ avdeling, sier viserektoren.

Hun påpeker at de forholder seg til at et studieår varer i 10 måneder, men dersom dette er en problemstilling så burde det gå an å tilrettelegge for variasjon mellom hvem som har eksamen i mai og juni med mindre det ligger noe faglig bak.

Ikke bare kjekt å ha eksamen tidlig.

Selv om historiestudentene ikke ville byttet dato, føler de at det har sine ulemper å få eksamen så tidlig.

– Vi føler jo at pensumet har blitt litt rushet gjennom for å rekke å bli ferdig før eksamen, sånn at det er mye vi ikke har lært så nøye, sier Lekve.

Både han og medstudentene er samstemte i at eksamen kommer brått på, men det å både kunne jobbe mer og kunne bestille sydenferier utenfor fellesferien er verdt det.

– Det hadde vært interessant å se om de på infovitenskap fikk bedre karakterer enn oss. De burde jo det, skyter en av Lekves medstudenter inn.

De tre infovitenskaps-studentene Halvorsen, Holth og Sellathurai er ikke like sikker.

– Det er jo en fordel å ha så lang tid, men det blir fort bare liggende når det er så lenge, sier Sellathurai.

