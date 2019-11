Studentsenteret er for tiden fylt opp av eksamenstressede studenter, men på rom 210b sitter en som er klar for å møte disse anspente sjelene.

Mie er en syv år gammel eurasier, og har fem års erfaring som terapihund bak seg. Vanligvis har hun fast arbeid på sykehjem og skoler, men dagens arbeidsdag er litt utenom det vanlige.

De siste syv semestrene har Studentparlamentet invitert Mie til studentkos, et tilbud hun takker ja til hvert år.

TEAM. Mie jobber med matmor Karen Valeur Flaten. Sammen er de et supert team.

– Hun husker hva jobben går ut på fra gang til gang, så når hun møter på studenter er hun alltid koseklar. Det er tross alt det 98 prosent av dem vil gjøre når de har muligheten, sier matmor og kollega Karen Valeur Flaten.

Klar for kos

Mie har allerede vært på sin faste jobb på en skole, men hun er fortsatt ivrig på å vise studentene hvor myk pels hun har. Så ivrig at hun forveksler Studvests journalister med utslitte studenter (ikke at vi klager).

Matmor retter for opp feilen da studentene Sofie Eriksen, Rebekka Standmann Hansen og Lisa Stranden kommer inn døren, og Mie skjønner umiddelbart at her skal det jobbes.

OPTIMAL KOSEPOSISJON. Hvis man ligger på rygger er man garantert magekos.

– Denne tiden er deres, og dere kan bruke den til det dere vil, sier Flaten.

Jentene trenger ikke tenke seg om to ganger før de er nede på gulvet med Mie, som raskt går inn i en optimal koseposisjon.

Rusa på hund

Etter 20 minutter med intens kosing tar Mie seg en velfortjent pause, for det harde arbeidet har allerede gitt resultater.

– Dette var deilig! En skikkelig god start på dagen, sier Stranden.

Det er ikke bare en placeboeffekt at Mie får jentene til å slappe av. Flaten forklarer at mennesker produserer hormonet oxytocin når man er i nærheten av hunder.

HARDT ARBEID. Mie jobber hardt for at Sofie Eriksen skal slappe av.

– Oxytocin tar over for hormoner som kommer i forbindelse med stress, og gjør at man slapper av, sier hun.

Er du heldig, kan Mie gi deg en god rus i opptil to dager.

Imponerende CV

Mie har erfaring med både små barn og eldre, og har vært med flere på store milepæler i livet.

Matmor Flaten forteller at noen av Mies jobber kan være utfordrende for henne, men at studentkos alltid er noe hun ser frem til.

– Vi var en tur innom MatNat (Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, red. anm.) her om dagen, men da vi kom ble det holdt en forelesning. Jeg kunne se på Mie at hun var ivrig etter å kose med studentene, så jeg hørte med foreleseren om hun kunne få gå rundt, sier Flaten.

Resten av forelesningen ble holdt mens Mie gikk stille og rolig rundt i forelesningssalen og fikk sin etterlengtede studentkos.

BLIR SLITEN. Det blir slitsomt med for mye kos, derfor må Mie ta seg pauser og kan ikke jobbe hele dagen.

Likevel skjedde en av Mies største bragder på NHH, da hun klarte å senke skulderne til en student som hadde skulderne i taket.

– Hun hadde oversett en del av pensum, og det var kort tid til eksamen, så hun var superstresset. Etter 20 minutter med Mie var hun nesten helt avslappet og hadde ny motivasjon til eksamen.

