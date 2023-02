Nelly Moar, stjernedebutanten fra Griegakademiet, slapp fredag ny låt. I anledning «In my head» møtte Studvest bergensmusikkens friske pust, som i forbindelse med sin debutsingel i fjor ble omtalt med mange lovnader og har siden spilt på festivaler, konserter og gitt ut EP.

Nytt år, nye høyder? Vi spurte artisten om den nye låta, musikken og året som har gått.

In My Head: mørk, kreativ og østlig inspirert.

– La oss gå rett til sakens kjerne: Du slipper ny låt. Kan du fortelle litt om den?

– Det var egentlig en veldig naturlig prosess. Vi lagde en vibe som vi likte og så gønnet vi på, hadde det kjempegøy og så ble det en låt.

MORSOM PROSESS. Nelly Moar forteller om prosessen bak låta.

Låten er skrevet og komponert av Nelly Moar, Sjur Folgerø og Kim-Andreas Castillo Oen, kjent som Sito. Melodien er et produkt av en jamsession mellom Moar og Folgerø, der de lekte seg med arabiske skalaer. De presenterte ideen videre til produsenten Castillo Oen .

Sammensmeltningen ble til en arabisk-inspirert drillåt, som Moar omtaler som sin mørkeste hittil.

Moar forteller at sangteksten startet som en tankeprosess rundt relasjoner. At fantasiene man danner seg rundt en relasjon, påvirker hvordan relasjonen utspiller seg i lengden.

– Ofte bygger man opp fantasier om relasjoner, det trenger ikke å være forhold, men også vennskap.

Musikkfamilier

Nelly Moar er oppvokst i Bergen i en familie preget av musikk.

– Jeg tror det har vært veldig viktig for meg å vokse opp med en far som har vært jazzmusiker. Han har introdusert meg til veldig mye variert musikk fra en veldig ung alder av.

STØRRE REPORTEAR. Nelly Moar ønsker å utvide reportoaret sitt.

– Har en musikkarriere alltid vært drømmen?

– Ja, kanskje. Det har alltid vært en stor interesse der. Det å se min far livnære seg av å være frijazzmusikker får deg jo til å tenke at du kan drive med hvilken som helst sjanger. Så lenge lidenskapen er der, så får du det til. Det var alltid realistisk i mine øyne.

Til tross for at faren spiller jazz og hun selv er utdannet jazzsanger fra Griegakademiet, synger hun RnB. Det var aldri et valg å satse på RnB; det bare måtte bli slik.

– Når jeg hører på RnB, da er jeg inni det, kjenner det i hele kroppen. Så når jeg og en kompis begynte å lage musikk… Moar avbryter seg selv:

– Oj, det er faktisk han som går der!

På andre siden av gaten, traver ingen ringere enn Sjur Folgerø. Gitarist, produsent og Nelly Moars musikalske kompanjong.

– Skal vi vinke?

Mens Folgerø går uvitende forbi, forklarer Moar at det var samarbeidet mellom de to og deres felles «elsk» til sjangeren som skapte grunnlaget for musikken hun lager og spiller nå.

Formet av Griegakademiet

Til tross for at hun ikke er student lenger, har utdannelsen i jazzvokal fra Griegakademiet har vært med på å forme musikeren slik hun er i dag, tror Moar.

GRIEGAKADEMIET: Nelly Moar har fullført en bachelor på Griegakademiet. FOTO: Mads Haram Halvorsen (ARKIV)

– Du lærer helt utrolig mye, du bygger opp gehøret ditt, mye fokus på teori. Så nå kan jeg lage musikk og være bevisst på valgene jeg tar.

Etter at Moar fullførte bachelorgraden og satset på musikkarrieren hadde hun aldri forventet at hun skulle kunne stå på egne ben fra starten av.

Siden hun slapp sin første singel «Pick Up» for ett år siden, har karrieren skutt fart.

VILL VILL VEST: Nelly Moar spilte under Vill Vill Vest i høst. FOTO: Mads Haram Halvorsen (ARKIV)

Til tross for suksessen sitter Moar rolig i båten.

– Jeg tror fordelen med å være i et jazzmiljø og vokse opp med en far som driver på med frijazz er at man venner seg til tanken at mest sannsynlig kommer ikke så mange til å like det du gjør.

Med denne antakelsen i bakhodet, holder artisten frontallappen i sjakk.

– Jeg tenker jo at man må være tålmodig med en karriere. Det handler ikke om å slå igjennom over natten, det handler om å bygge opp noe ekte og genuint, sier hun og legger til:

– Jeg er ikke så ambisiøs, jeg vil bare ha det gøy.

