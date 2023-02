Er du den i vennegjengen som feirer bursdagen din over flere dager? Kanskje du har bursdagsuke? Lauri Käsk drar den enda litt lenger.

Käsk holder seg riktignok til én kveld, men slår på stortromma og har invitert til en utradisjonell bursdagsfeiring, en bursdagsfestival.

Arrangementet, med tilhørende utgifter, står han for alene. Men han får god hjelp fra venner og kjente som stiller med hjelp og instrumentene – også de frivillig.

Billettinntektene går nemlig til AKKS Bergen.

(Nesten) Rundt tall

Käsk forteller at ideen om å starte en festival først og fremst kommer fra hans kjærlighet til festivaler. Han var på Navnefestivalen på Voss i august 2022, som utløste ideen om en egen festival.

FESTIVAL: Lauri Käsk arrangerer festival på bursdagen sin – med nanvet Bursdagsfestivalen.

– Jeg snakket med han som startet det. De var en gruppe som synes dette var gøy med fest, og så lagde de festival.

Det ville også Käsk gjøre. Når han i tillegg har bursdag selv, er det en perfekt anledning til å feire.

– Jeg blir 37. Så rundt tall, tre pluss syv er ti, sant?

Festivalen holdes på Hulen hvor Käsk jobber mye som frivillig. Til daglig jobber han på Haukeland Sykehus og som lystekniker på Kvarteret.

Käski legger også til at han liker Hulen godt.

– Det jeg liker med Hulen er at du kan velge hvor vi vil være. Om du vil være i midten ved scenen eller om du heller vil snakke med folk. Du kan høre på musikken, men ha det litt roligere.

To fulle arbeidsuker til å planlegge

Käsk er den eneste som står bak festivalen og har brukt egne midler for å finansiere den. Artistene han har samlet spiller alle gratis.

– Jeg har regna litt på det. Vi må se an sluttbeløpet, men det blir nok et sted mellom 20.000 og 25.000 kroner. Så det er ikke småpenger, men det er rimeligere enn man skulle tro, sier Käsk og understreker at Hulen har vært imøtekommende med leie av lokalet.

PROMOTERING: Det er lagt mye innsats i promotering til bursdagsfestivalen

Han har lagt ned mye tid i planlegging og promotering.

– Kanskje en til to fulle arbeidsuker.

Alle billettinntektene skal doneres til AKKS Bergen. Valget av organisasjon er ikke tilfeldig. Käsk har lyst til å støtte nye artister i Bergen, og AKKS er valgt på grunn av deres engasjement for unge og lovende musikere i Bergen.

– Jeg er medlem av AKKS, også synes jeg de gjør en bra jobb med å gjøre det mulig akkurat for unge musikere å finne et sted å øve og så lage konserter og få fram nye folk.

Nøye satt sammen program

Flere av artistene som skal spille på festivalen har også egne tilknytninger til AKKS Bergen.

Käsk har ikke sett for seg et donasjonsbeløp som mål, men heller god stemning og en bra fest med venner og kjente.

GLEDER SEG: Lauri Käsk gleder seg til bursdagsfering.

På scenen har Käsk satt sammen en ulik gjeng, blant annet med studentbandet Twisted Days på scenen. Utvelgelsen av artister var lett, foreteller Käsk.

Han har først og fremst valgt ut ifra hva slags musikk han selv liker og hva slags musikk han vil oppdage. I tillegg har Käsk spurt venner og bekjente fra musikkbransjen og studentmiljøet.

Stemningen på musikken er også en faktor for utvalget og Käsk har nøye satt sammen rekkefølgen. Kvelden skal starte rolig for så å bygge seg oppover i både tempo og stemning og målet er å avslutte med en skikkelig dansefest.

