Rommene i berget under Nygårdshøyden fylles sakte men sikkert opp av danseklare og forventningsfulle mennesker fredag kveld. De er klare for en helaften med Welhaven Kollektiv.

Klemmene henger løst blant de oppmøtte, og konserten kan ikke beskrives som annet enn etterlengtet. Welhaven Kollektiv står på menyen for Hulens første konsert i 2022.

Hulen fylles opp

Nestleder av Hulen, Knut Knudsen, har store forventninger.

– Det er utsolgt i dag faktisk, så det blir en fullstappet kveld med bra musikk og bra folk.

SPENT NESTLEDER. – Det verste har vært å utsette ting hele tiden under korona, sier nestleder ved Hulen Knut Knudsen.

Knudsen befinner seg backstage på Hulen, hvor medlemmer av Welhaven Kollektiv kommer og går, sammen med frivillige på Hulen. Det er mange involverte i kveldens arrangement, både på og bak scenen. Welhaven Kollektiv er et kunstnerkollektiv basert i Bergen, bestående av unge musikere og kunstnere.

Knudsen forteller at det studentdrevne utestedet er godt forberedt på å arrangere store arrangementer igjen, etter to år med smittevern og redusert kapasitet.

ÅRETS FØRSTE. Welhaven Kollektiv bød på god stemning på Hulens første konsert i 2022.

– Det verste har vært å utsette ting hele tiden under korona. Men nå er kalenderen her på Hulen full med rundt tre arrangementer i uka frem til juni, forteller en fornøyd nestleder, som også studerer biologi ved Universitetet i Bergen (UiB).

Kunst og musikk

I lokalets hule rom fortsetter folk å strømme inn. Veien er kort fra inngangen til baren, og køen er alltid lang.

Publikum blir ledet inn i Hulens første rom hvor Welhaven har hengt opp egenprodusert kunst på bergveggene. På en storskjerm vises det en kontinuerlig film av mennesker i hete omfavnelser.

EGENPRODUSERT KUNST. Welhaven Kollektiv vartet opp med både kunst og musikk fredag kveld.

På plass ved baren i den første hulen er frivillige Karl Inge Olaussen og Ann Cathrin Solun på plass. De har første vakt etter gjenåpning, og er forventningsfulle for kvelden. Det er Soluns andre vakt noensinne, og hun er spent på hvor mye folk som kommer.

– Så er jeg veldig spent på bandet sine vegne da. Det er utrolig gøy at så mange kommer, legger hun til før, hun må rette oppmerksomheten mot enda flere øltørste konsertgåere.

LIVE. Første artist på scenen, Kaja Malene Håvik.

Ved siden av baren står kompisene Marius Hansen Høgås og August Ramstad. Høgås er selv frivillig og designer for Hulen, og hørte om arrangementet gjennom venner, og beskriver konserten som en god kombinasjon av kunst og kultur.

Hvis dere skal beskrive kveldens forventninger med én drink, hvilken ville det vært?

– Det må nok bli porn starn martini. Litt eksklusivt med mange overraskelser, sier en lattermild Høgås.

– Et unikt konsept

De trange gangene i Hulen lyses opp av stearinlys ved bordene og scenelys i ulike farger. Helt innerst står studentene Ada Oline Strand, Cecilie Ailinn Ekren og Emilia Morewood. De gleder seg til konsertene.

JUICY. Marius Hansen Høgås (til høyre) sammenligner forventingene med en porn star martini. Her med August Ramstad i midten. UNIKT. – Det er jo et unikt konsept, sier publikummer Cecilie Ailinn Ekren

– Det er et jo unikt konsept, sier Ekren.

Rett ved sitter kompisene Sjur Svensen og Tiago Leste. De kjenner til Welhaven Kollektiv godt, og Svensen bor i tillegg med en fra gruppen.

På spørsmål om hvilken drink som beskriver kveldens forventninger, kommer svaret fra Svensen etter en liten tenkepause: En jägerbomb.

– To helt forskjellige ting, og så funker det egentlig bra sammen.

Småpraten blant publikum blir med ett brutt av kveldens første av mange band på scenen. Et musikalsk festmåltid på over fire timer med noe for enhver smak venter. Welhaven Kollektiv byr på en helaften bestående av alt fra neo-soul, indierock, country og DJ.

Studvests utsendte kan ikke gjøre annet å legge bort pennen og bli med på festen.

