Etter at byrådet på fredagens pressekonferanse har valgt å lette på tiltakene som omfatter treningssenter og svømmehaller, har Sammen bestemt seg for å åpne dørene sine førstkommende mandag.

– Jeg kan bekrefte at vi åpner svømmehallen og alle seks treningssenter, bortsett fra Kronstad, på mandag.

Det sier styreleder i Sammen, Kristoffer Bakke.

Grunnen til at Kronstad holdes stengt er fordi de skal bygge nytt der, og har allerede startet å flytte ut utstyr.

Selv om Sammen nå åpner sine treningssenter, vil det bli med restriksjoner slik som før nedstengningen.

MANDAG. Styreleder i Sammen Kristoffer Bakke er glad for at sentrene igjen kan åpne. Her er han foran det som vil bli Bergens største treningssenter. ARKIVFOTO: Andrea Olsen

– Reglene vil variere ut fra hvilket senter det er snakk om, men det går på hvor mange som kan være inne samtidig, og så vil rengjøringsrutinene være de samme som før nedstengningen.

Han sier at med forbehold for enkelte endringer så vil de åpne der de slapp. Det medfører at noen senter vil ha booking for treningstid, og noen vil i enkelte perioder operere med bånd.

Ingen kompensasjonsordning

Etter forrige semesters nedstengning kunne Sammen tilby en rabatt på 300 kroner for medlemmene som hadde kjøpt medlemskap i vårsemesteret. Rabatten gjaldt ved kjøp av nytt medlemskap for høstsemesteret, eller en refusjon hvis man ikke ønsket å kjøpe nytt medlemskap.

– Vil det bli kompensasjonsordninger for tapt treningstid på medlemskap i år også?

– Det kommer ikke til å bli en lignende kompensasjonsordning som følge av den stengte perioden som har vært nå.

Bakke henviser videre til begrunnelsen som står i medlemskontrakten, punkt 13. Denne skal også være sendt ut i en e-post til de som har kjøpt medlemsskap dette semesteret.

«13. Trene Sammen er ikke ansvarlig for kompensasjon for tap av tilgang til treningssenter ved naturkatastrofer, krig, eller andre ekstraordinære situasjoner (eks. pandemi) utenfor Sammen sin kontroll (Force majeure).»

– Vi ønsker likevel å kunne tilby en ekstramåned til sommeren som et plaster på såret for de som ønsker forlenging av sitt medlemskap, sier Bakke.

Det vil si at dersom studentene ønsker det, kan de også trene ut juli på vårsemesteret. Vanligvis går medlemskapet for vårsemesteret ut i juni. Dette vil også gjelde gjestetrening i andre byer.

Optimistiske for neste semester

Det eneste som ikke er tillatt er gruppetimer fysisk. Det forteller Bakke at Sammen allerede har fått til å fungere digitalt.

Han opplyser også om at de oppdaterte åpningstidene vil komme på Sammens hjemmesider på mandag.

– Nå vil vi fortsette ut semesteret, så sant det ikke kommer noen endringer. Vi er optimistiske med tanke på neste semester, og håper at vi kan fortsette fra starten.

