– Det er jo kjipt. Det er dumt at man må finne andre løsninger fordi det blir for dyrt i Sammen-kantinene, når det er på universitet man sitter og leser. Dette resulterer i at man går andre plasser enn i kantinene, pausene blir lengre og lesingen dårligere, forteller student Aina Øye Nilsson.

I takt med den generelle prisøkningen har Sammen Mat og Drikke også måtte skru opp prisene.

Hun og Cornelia Saksvik sitter i Sammen-katinen på Det sammfunsvitenskapelige fakultet. De forteller at det ofte lønner seg å kjøpe kaffe et annet sted enn i Sammen-kantinene.

Prisen på enkelte produkter har økt med fem prosent, mens andre produkter har blitt stående urørt. Til sammen har prisstigningen vært på to til tre prosent.

Det opplyser direktør for Sammen Mat og Drikke, Ørjan Vågstøl. Han sier dette skyldes etterdønninger av pandemien og krig i Europa. Det har resultert i økt råvarepris og dermed økte priser i kantinen.

­– Burde være studentvennlige priser

Saksvik og Nilsson mener at det er spesielt med en prisøkning når det er studentene som er blant de gruppene som sliter mest økonomisk.

STUDENTVENNLIGE PRISER. Nilsson etterspør mer studentvennlige priser i Sammen-kantinene.

– Det burde være mer studentvennlige priser her med tanke på at det er studenter som bruker kantinetilbudet, utdyper Saksvik.

Nilsson og Saksvik frykter at man ikke kan ta seg råd til en tur i kantina til slutt fordi prisene blir for høye og resonnerer videre:

– Det blir som å sitte på en vanlig kafé, sier Nilsson.

– Det er ikke mange fordeler her, utenom noen tilbud i blant. Man kunne like gjerne sittet på Starbucks til samme prisen, legger Saksvik til.

Kan ikke skjerme studentene

Vågstøl i Sammen sier de har forsøkt å legge prisøkningen på varer som ikke rammer studentene i en så stor grad.

– Vi er nødt til å sikre en bærekraftig økonomi. Vi har økt prisene på catering, som vil si møtemat og arrangementleveranser til utdanningsinstitusjonene. Da rammer dette i all hovedsak ansatte. Denne prisøkningen håper vi i større grad kan holde igjen en prisøkning hos studentene, sier han.

BÆREKRAFT. Vågstøl forteller at Sammen-kantinen må sikre en bærekraftig økonomi. Pressefoto: Cecilie Bannow

– Lånekassen justerer ikke pris i forhold til generell prisøkning. Er det rimelig at dette skal gå ut over studenter?­

– Totaløkonomien til studentene blir et politisk spørsmål, men jeg tenker det er rimelig at våre priser øker når alle andre som driver med salg av mat øker priser på grunn av situasjonen som er.

Han viser til økningen i råvareprisen og forteller videre:

– Da kan vi ikke skjerme studentene når vi også skal ha en forsvarlig økonomisk situasjon.

På kritikken fra studentene svarer Vågstøl at Sammens priser er svært konkurransedyktig sammenlignet med like kommersielle tilbud.

– Hos Sammen kan studentene kjøpe kaffe til ti kroner med egen kopp, og jeg tipper Starbucks tar en del mer for sin svarte kaffe.

