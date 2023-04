I slutten av mars annonserte Kunnskapsdepartementet en tildeling av midler til å bygge 1130 studentboliger rundt om i Norge. 78 av disse skal bli bygd på Hatleberg i Sandviken, like ovenfor Norges Handelshøyskole (NHH), hvor 66 av boligene vil bli bygd oppå en energisentral.

De 78 nye boligene Bergen får tilsvarer kun 7 prosent av det totale antallet nye studentboliger.

Den politiske prosessen i Bergen kommune har i dette tilfellet vært effektiv, men slik er det ikke alltid, ifølge Amalie Lunde, styreleder i studentsamskipnaden Sammen.

– Vi har jo møtt veldig mye motstand de siste årene. En ny innstilling og et mer samarbeidsvillig byråd har jo mye å si for at vi kan fortsette å investere, fortsetter Lunde, men roser denne politiske prosessen.

ENERGISENTRALEN: Bak byråd Ingrid Fjeldstad, Amalie Lunde og Line Berggreen Jacobsen bygges det 66 studentboliger på en energisentral. FOTO: Marie Hansen

– Denne prosessen må jeg virkelig si, etter den kom i politiske hender, har gått veldig fort, og det er jeg veldig fornøyd med. I administrasjonen derimot har det tatt lengre tid enn jeg skulle ønske, men jeg er glad for at det nå har gått.

Byråd for utvikling, Ingrid Nergaard Fjeldstad, forteller at de visste saken kom og har forberedt seg godt, så saken skulle være klar til å behandles.

– Vi fikk den prioritert til min avdeling for å ta denne raske avgjørelsen, fordi byrådet vil veldig gjerne at det bygges studentboliger i denne byen. Det er et felles mål vi har om å få flere studentboliger til studentene våre.

Byråd for sosiale tjenester, Line Berggreen Jacobsen, gleder seg over de nye studentboligene som skal bygges.

– Vi er jo veldig glade for at de har fått tilslutning til det som er søkt om, og det er bra og viktig at vi kunne følge opp lokalt med rask behandling her. Vi ønsker å være en ledende studentby i Norge og da er det viktig at vi har mange og gode nok boliger for studenter.

BOLIGER: Slik vil de nye byggene se ut. ILLUSTRASJON: Forum Arkitekter AS

– Håper å få flere neste år

Tross gleden av å få igangsatt prosjektet på Hatleberg har Bergen fått færre boliger enn andre studiesteder. Eksempelvis har Oslo fått 546 studentboliger og Kristiansand har fått 392 studentboliger. Det skyldes ifølge Lunde at de ikke har søkt om støtte til flere boliger.

– I denne omgangen er det bare her vi har søkt, så vi har fått alt vi har bedt om. Og så håper jeg at vi kan få til flere prosjekt som vi kan søke på.

Hun forteller at de frykter å havne i en situasjon hvor de får tilskudd til prosjekter som de ikke får satt i gang, og har derfor vært forsiktig med antall omsøkte enheter. Deres inntrykk er at høyere utdanningsminister Ola Borten Moe ønsker at alt som blir innvilget skal bygges.

Venter med renovering

Lunde håper likevel at de kan få flere studentboliger ved tildelingen neste år, da de fikk innvilget så få i år.

– Vi har en del prosjekt som er i startfasen nå, Neumannsgate for eksempel. Dette gjør at neste år håper vi at vi kan søke mye mer. Siden vi har fått litt lite i år, er det alle grunner til å få enda mer til Bergen neste år.

SENTRUMSBOLIG: Neumannsgate 1 ved siden av Konsertpaleet er på Sammens ønskeliste for nye studentboliger. FOTO: Truls Skram Lerø (arkiv)

Boligblokkene på Hatleberg ble opprinnelig bygget på 1960- og 1980-tallet. Det har tidligere vært snakk om en totalrenovering av disse.

– Hadde det vært en idé å heller renovere bygningene som er på Hatleberg nå?

– Slik som vi har vurdert situasjonen her har det vært viktig å ikke ta ut så mange enheter fra markedet. Jeg forventer at ventelisten til høsten er på 1000 flere studenter enn i fjor, altså 3500 studenter. Da er det for mange enheter ta ut av markedet her og viktigere å bygge nytt enn å oppgradere de som er her, forklarer hun og utdyper:

– Standarden på dem er fortsatt levelig. De er tross alt bedre enn det Fantoft var når vi begynte å oppgradere dem, for å si det sånn.

Kommentarer

kommentarer