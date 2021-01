Godt nytt år! Nye muligheter, men enda færre nærkontakter. Det kjente kan fort bli kjedelig i en tid som dette – selv onanering er ikke det det en gang var når man gjør det femte dagen på rad. Derfor vil vi gi deg noen tips til hvordan du kan krydre soloseksuallivet ditt i karantenetilværelsen!

Bryt med vanene! Onanering kan fort bli en ensformig handling i hast, en kjappis med samme hånd, samme rutine og samme bevegelser. Det første tipset er å bruke god tid og utforske nye metoder. Jo kåtere du blir, jo sterkere kan orgasmen bli, både alene og med partner. Prøv å bytt hånd, endre teknikk eller onanere i et annet rom.

Til dette kan du også ta i bruk leketøy eller andre gjenstander. Hjemme kan du prøve å bruke strålen fra dusjhodet på klitoris eller penis, eller bruke håndtaket på en ren stekespade eller tresleiv. Husk på hygiene, ta en kondom rundt, og ikke bruk skarpe gjenstander (dette vil kunne både stikke hull på kondomet, og, enda verre, skade deg).

Eller du kan rett og slett investere i et (nytt) sexleketøy! Womanizer, prostatavibrator og dildo er gode verktøy for å utforske kroppens erogene soner og øve på hva som skal til for å oppnå klimaks. Det finnes mange varianter der ute til en god pris!

Ja, for det finnes andre erogene soner enn kjønnsorganet ditt. Utforsk dem! Nipplene, armhulene, lysken, og hendene er bare noen eksempler på områder på kroppen som kan gi en god følelse som gjør det kåt! De av oss med penis har også et g-punkt i rompa knyttet til kjertelstrukturen prostata. Prostata finner man noen centimeter inn i rumpa opp mot urinblæren, og ved stimulering av denne kan man oppnå orgasme eller gjøre orgasmen fra penisstimulering enda sterkere.

Trening, tid og trygghet er viktig under samleie, både med seg selv og andre. Bruk derfor denne tiden til å trene og bli trygg på deg selv. Onani er sunt og er like vanlig uansett kjønn og seksualitet. Kos deg!

Smask og dask,

Magnus og Marie

Magnus og Marie er to medisinstudenter med et mål om å fjerne skam rundt kropp og seksualitet. Har du spørsmål, ris, ros eller noe på hjertet? Send inn anonymt til magnusogmarie@studvest.no! Her kan du også komme med forespørsler til neste spalte eller etterspørre kilder!

