Tall fra regjeringen viser at NHH er utdanningsinstitusjonen i Norge som sender størst andel studenter på utveksling.

– Jeg tror det handler om at man kan reise til overalt i verden. Økonomistudiet er også svært internasjonalt og er ganske likt i mange land, sier Amalie Østgård (21).

Hun studerer til vanlig ved Norges Handelshøyskole (NHH) og er nå ett semester på utveksling i Singapore.

Studenten tror at utvekslingsmulighetene ved skolen er en sentral grunn til at man har en såpass stor andel som reiser ut, i tillegg til at skolen er flinke til å motivere studentene til å reise.

STUDIE. NHH-student Amalie Østgård er på utveksling i Singapore. Foto: Privat

I 2019 var 60 prosent av studentene ved Norges Handelshøyskole (NHH) på utveksling i løpet av studiet. Høyskolen er dermed det studiestedet i Norge hvor flest studenter drar på utveksling.

Ved Universitetet i Bergen (UiB) lå andelen på 28 prosent, mens ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) lå det på 13 prosent.

Tallet for utveksling på handelshøyskolen har ikke endret seg stort etter pandemien.

I 2022 har NHH 382 søknader til masterutveksling, som er én student mer enn i 2020. Det opplyser høyskolen på sine nettsider.

Nye perspektiv

– Vi har lang erfaring med utveksling, og studiene våre er gjennomsyret av internasjonalisering, sier prorektor for utdanning ved Norges Handelshøyskole (NHH), Stig Tenold.

Prorektor for utdanning, Stig Tenold, ved Norges Handelshøyskole. Pressefoto: Odd Mehus

En sentral grunn til at Tenold synes utveksling er viktig, er fordi det gir studentene nye perspektiv på det internasjonale samfunnet, men også på Norge.

– Det handler om hvilke studier som tilbys, og at vi har svært gode avtaler med andre universiteter. Utveksling er nok også en mer integrert del av studiet enn det er ved andre studier, forteller Tenold.

Prorektoren tror at hvis de andre utdanningsinstitusjonene er interessert i å øke utvekslingsgraden, må de jobbe langsiktig og klarere med kontrakter.

– Vi står sterkt internasjonalt

Prorektor ved UiB, Pinar Heggernes, forteller at universitetet ikke har noe mål om at flest mulig skal dra på utveksling for å huke av på utviklingsindeksen.

– Vi har faktisk en større andel studenter som kommer på utveksling til oss, enn studenter ved UiB som reiser på utveksling, skriver hun i en e-post.

Hun mener UiB er et universitet som står sterkt internasjonalt, og er tydelig på at man i høyeste grad oppmuntrer studenter til å reise på utveksling.

– Målet med utveksling er at man får nye perspektiver som man ikke får hjemme, skriver Heggernes.

Heggernes synes en dekningsgrad på omkring 30 prosent er et fint tall.

– Det er lett for våre studenter å dra på utveksling, og vi legger absolutt til rette for dette. Kvalitet fremfor kvantitet er viktig for oss.

Forskjell på utdanning

Prorektor ved HVL, Gro Anita Fonnes Flaten, roser NHH for den høye utvekslingsgraden.

– Det NHH får til er imponerende og veldig inspirerende. De er best i Norge, og det er bare å gi dem applaus for det, sier Flaten.

Hun mener man sammenligner epler og pærer, fordi det er stor forskjell på type utdanninger ved institusjoner.

– Vi har også relativt gode tall på enkelte utdanninger. For oss er det veldig stor forskjell på fagområdene.

Hun forklarer at på en del av utdanningene er det mer krevende å få gjennomført utveksling, både fordi de er korte, men også fordi de er rammeplanstyrte.

Lite kultursjokk

– Den erfaringen man får med det internasjonale samfunnet er veldig givende. Uansett hvor jeg vil jobbe i fremtiden så vil nok arbeidsplassen være påvirket av hva som skjer i andre land, sier utvekslingsstudenten Amalie Østgård.

UTVEKSLING. Utvekslingstallet ved Norges Handelshøyskole (NHH) har ikke forandret seg mye siden før pandemien. Arkivfoto: Andrea Olsen

Hun forteller videre at hverdagen på utveksling er helt annerledes, og at hun får opplevd veldig mye.

– Til tross for en del koronarestriksjoner, får vi reist en del rundt, forklarer Østgård.

Studenten forteller at utdanningen er bygget opp på en måte hvor man må delta mer aktivt gjennom hele semesteret. Det nytter ikke å ta skippertak på slutten av semesteret, sier hun.

Østgård forteller også at man i Norge aldri setter et gruppemøte klokken ti en fredags kveld.

– Mens her er det helt normalt. Der fikk jeg et lite kultursjokk, sier hun.

