Delta på arrangementene

Fadderuken arrangeres for at nye studenter skal skape nye bekjentskap, og lederen av Juristforeningens fadderstyre, Celine Davidsen, legger vekt på viktigheten av å delta.

– Det har vært viktig for oss å lage et opplevelsesrikt, inkluderende og ikke minst morsomt program. Vår klare oppfordring til de nye studentene er å delta på mest mulig under fadderuken. Det er lettere å knytte vennskap når man deltar på arrangementer sammen med andre nye studenter. Personlig fikk jeg venner jeg ikke ville vært foruten.

Sofie S. Aaslund, leder av fadderkomiteen på BI, forteller at komiteen har gjort sitt beste for at fadderuken skal bli så bra som mulig, og at de håper at fadderbarna får en uforglemmelig fadderuke.

Ikke vær redd for å spørre

– Jeg husker selv at jeg hadde mange spørsmål under fadderuken. Ikke nøl med å spørre fadderne eller fadderkomiteen på fakultet du tilhører om hjelp. Er du i tvil så ta kontakt, sier Davidsen.

Aaslund sier at hos dem vil både fadderne og fadderstyret være tilgjengelig gjennom hele fadderuken.

– Ikke være redd for å spørre hvis du lurer på noe. Vi skal sørge for at du får hjelp, sier hun.

Drikk smart

– Husk å drikke vann både før, under og etter vorset. Alle utestedene tilbyr gratis vann, forteller Gaute Børresen, medlem av fadderstyret på SV-fakultetet.

– Og ikke drikk så mye at du ikke får med deg ting, eller ikke husker noe av fadderuken når den er ferdig, sier Frida Thorkildsen Solhaug, også medlem av fadderstyret på SV-fakultetet.

Vær åpen for nye venner

– Vær åpen for å bli kjent med så mange som mulig, det kommer veldig godt med etter fadderuken når

en skal finne studiegrupper. Personlig synes jeg det var vanskeligere å få venner etter fadderuken ettersom alle allerede hadde funnet sine gjenger eller allerede hadde venner fra før av, sier Solhaug.

– Prøv å vær med på så mye som mulig selv om du er sliten eller ikke får med deg folk, legger hun til.

Ha oversikt over byen og arrangementene

– Bli kjent med Bergen! Det er mye mindre sjanse for å rote seg bort når man vet hvor man skal. Spesielt i Fadderuken, forteller Aaslund fra BI.

Videre foreslår hun at det kan være en god ide å lese seg opp før start. Å vite hvor ting er og hva du skal gjøre, gjør ting litt lettere.

Hun forteller at BI har egen app og nettside, og anbefaler fadderbarna å laste ned appen eller sjekke nettsiden for å holde seg oppdatert.

Kle deg smart

– For at køene skal gå fortere unna: la vær å ha med store vesker. Hvis du må ha med en stor veske, sørg for at du har den åpen når du kommer til vakten. Ha godkjent ID klart når du kommer frem, sier Børresen.

Han legger også til at det er viktig med gode sko, og at du gjerne kan bytte hver dag.

Kos deg!

Husk å ha det gøy!

– Vi har gjort vårt beste for å sørge for at fadderuken blir så bra som mulig, og håper fadderbarna får en

uforglemmelig fadderuke, sier Aaslund.

Fyll fryseren med pizza

– Fyll fryseren med frossenpizza før uken starter! Det er veldig optimistisk å tro man skal klare å mekke en god middag gjennom hele den slitsomme uken. Jeg og mine med-fadderbarn kjøpte grandis som vi stekte på vorsene hos fadderne våre, forteller Anna Nygård Johansen, student ved UiB og tidligere fadderbarn.

Vær inkluderende

Johansen legger vekt på at det er viktig å være inkluderende, slik at ingen havner utenfor.

– Vi passet på å være inkluderende ved å spørre i chatten om andre fadderbarn ville slå følge til polet eller vors, så ble det mer behagelig for alle å møte opp, forteller Johansen.

