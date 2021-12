– To uker før jeg skulle begynne fikk jeg en mail med ei liste over hvor de forskjellige studieretningene skulle møte opp. Inntil da hadde jeg trodd at jeg skulle studere i Sandviken.

Slik beskriver Christine Ongkiehong Jakobsen (21) oppstarten på årsstudiet i musikk på NLA Høgskolen (NLA) høsten 2020. Etter to år på folkehøgskole, hvor hun også hadde drevet med musikk, var hun på utkikk etter et musikkstudium som hun bare kunne «prøve ut».

Hun var imidlertid ikke klar over at hun skulle begynne på det hun kaller «et slags lærerstudium».

– Så det var jo litt nedtur, sier Jakobsen.

FRUSTRERT. Christine Johansen var ikke fornøyd med informasjonen hun fikk fra NLA i forkant av studiestarten.

Hun var heller ikke klar over hvor det faktisk var hun skulle studere. Hun og kjæresten hadde fått leie en leilighet av kjærestens tante. Den ligger kun femti meter fra campusbygningen til NLA Sandviken, som hun inntil studiestart hadde trodd at var den eneste studiefilialen til NLA i Bergen,

Dermed var skuffelsen stor da Jakobsen fant ut at hun var nødt til å pendle en time hver vei til NLA Breistein, inkludert bussbytte og venting på terminalen i Åsane.

«Litt nord for Bergen sentrum»

På den spesifikke nettsiden til årsstudium i musikk står studieprogrammet beskrevet som «et studie i grunnskoleutdanningen eller for deg som er lærer eller andre som jobber med musikkformidling».

Det er likevel ingenting på siden som indikerer at studiet tilhører campus Breistein. Det er kun Bergen som står oppgitt som studiested.

Dersom du imidlertid klikker inn på sida som beskriver NLA Bergen, står studiested Breistein beskrevet som «litt nord for Bergen sentrum, i grønne omgivelser».

NABO. Christine Ongkiehong Johansen bor rett ved siden av NLA Sandviken. Det var ikke like praktisk som hun hadde trodd.

Det står også at lærerutdanningene holder til der, og at en rekke andre fag undervises i Sandviken. Hva angår årsstudiet i musikk, står ikke nevnt eksplisitt noen steder.

Når setningen «litt nord for Bergen sentrum» nevnes, sitter latteren løst hos Jakobsen.

– Det er jo Sandviken som er litt utenfor sentrum! bryter hun ut.

– Hadde fått færre søkere

Da Jakobsen møtte klassekameratene sine den første dagen på studiet, opplevde hun at hun ikke var den eneste som hadde misforstått hvor studiestedet lå.

– Det var to i klassen som hadde gått på NLA før, så de var kjente med systemet. Men både blant dem i klassen og blant studenter på andre linjer var det flere som spurte: Visste du at vi skulle gå her?

Hun forteller også at hun og klassekameratene har lurt på om NLA bevisst unngår å skrive at årsstudiet i musikk undervises på Breistein.

– Da hadde de fått mange færre søkere, mener Johansen.

STUDIESJEF. Marit Offerdal ved NLA Høgskolen opplyser at det ikke er noen spesiell grunn til at det opplyses om at årsstudiet i musikk hører til på Breistein.

Mye informasjon å sette seg inn i

Studiesjef ved NLA Høgskolen, Marit Offerdal, opplyser til Studvest at hun synes det er leit at Johansen har hatt en slik opplevelse.

– Jeg har stor forståelse for at det er mye informasjon å sette seg inn i, spesielt hvis man kommer flyttende fra en annen by, sier hun.

Hun forteller at hun har hørt at noe liknende har skjedd et par ganger før, men at det er veldig sjeldent.

Offerdal forklarer at det ikke er noen spesiell grunn til at Breistein ikke står oppført på nettsiden til studieprogrammet, og legger til at det står presisert i velkomstbrevet som sendes ut til søkere før opptaket gjennomføres.

Hvorvidt en tydeligere opplysning om hvilket studiested studieprogrammet tilhører hadde gitt færre søkere, synes Offerdal det er vanskelig å svare på.

– Det er i alle fall ikke noen grunn til at vi ikke oppgir det spesifikt. Det står likt opplyst på alle studiene våre og på hjemmesiden står det godt beskrevet at vi har to studiesteder i Bergen, sier hun og legger til:

– Hvis det viser seg at vi ikke informerer godt nok, må vi vurdere å se på det.

