Er du lei av Ricks? Eller er det på tide å dra med vennegjengen på noe annet enn Silent Disco?

Kanskje ender du alltid opp med å kjøpe kaffen på Narvesen og bruker kveldene på se de samme seriene på Netflix?

Studvest gir deg en oversikt over kulturtilbud du kan sjekke ut hele uken. Og hvem vet, kanskje du oppdager noen nye arrangementer å legge til på kalenderen.

MANDAG: Mandagsfilm

Klokken 18.00 på Bergen Offentlige Bibliotek

Bergen Offentlige Bibliotek startet dette splitter nye prosjektet for et par uker siden, med stor suksess allerede første mandagen. De arrangerer gratis cinematek i auditoriet sitt, med fremvisning av gamle anerkjente filmer, mange en bergensstudent sikkert ikke har sett før! Her er det lurt å møte opp ti minutter før for å sikre seg gode plasser.

KULTURTILBUD. Biblioteket rommer mer enn bøker. FOTO: Andrea Olsen (arkiv)

TIRSDAG: Cafe Ambrosia

Klokken 11.00-18.00

Den lille trikkekaféen på Wergeland har akkurat lagt til tirsdager i åpningstidene sine. Nylig har de også gjort om en gammel (stillestående) trikkevogn til koselige sitteplasser for kaféen! Denne perlen, til tross for at den er noen bybanestopp unna sentrum, er et perfekt sted å tilbringe tirsdagen.

ONSDAG: Bergen improbattle og poesikvelder

Klokken 19.00 på Det Akademiske Kvarter

Disse underholdningene bytter omganger annenhver uke og holdes av studentteateret Immaturus, Nordens største studentteater. På Bergen Improbattle kan du se lag som driver med impro utfordre hverandre med ulike impro-idéer. Poesikveldene byr på fremføringer fra teaterets skrivegruppe, og her får man servert imponerende poesi fra bergensstudenter.

IMPRO PÅ KVARTERET: På onsdager kan du dra på Bergen Improbattle på Kvarteret. FOTO: Studvest (arkiv)

TORSDAG: Salong bar & billiard

Klokken 18.00-01.00

Hvis du vil utfordre gjengen i noe annet enn quiz er Salong Bar & billiard stedet å dra. Med svært rom, digge sitteplasser og en rekke biljardbord er dere garantert en kveld med god stemning – i hvert fall for vinnerlaget.

FREDAG: Rockekonserter med ASF

Klokken 21.00 på Det Akademiske Kvarter

På Kvarteret rigger Aktive Studenters Forening til ukentlige konserter. Her får du sjansen til å oppdage ferske Bergensband og digge til rock hver eneste fredag. Hvem vet – om noen år kan du kanskje skryte av å ha sett Norges største artist spille på Kvarteret?

KONSERT. Hver fredag kan du høre rock på Kvarteret. Her fra Revolts konsert på huset i mars i fjor. FOTO: Mads Haram Halvorsen (arkiv)

LØRDAG: Cafe Sanaa

Klokken 20.00 – 02.30

På vei inn fra kulden og regnet utenfor vil du allerede kunne se bandet på scenen ved vinduet og de feststemte folkene på dansegulvet. Denne groovy lille baren ved siden av Lille Lungegårdsvannet er plassen du bør sjekke ut på en lørdag kveld.

SØNDAG: Dansesessions på JUNG

Sted og tidspunkt varierer, men lanseres på Instagram i forkant.

JUNG, eller JUNGELENUNG, er et gratis kulturtilbud for unge som arrangerer åpne danseworkshops på søndager. Her lærer man grunntrinn og får prøve lavterskel fridans i HipHop, House og enda mer. Du trenger ikke danseerfaring og enhver er velkommen.

