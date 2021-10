Tall fra Poliklinikk for seksuelt overførbare infeksjoner (SOI) på Haukeland universitetssykehus viser at det har vært en økning på innsendte klamydiatester de siste tre årene, særlig under koronapandemien.

– Spesielt har det vært en kraftig økning i bestilling av hjemmetester etter studiestarten i høst.

Det skriver seksjonsoverlege på SOI ved Haukeland universitetssykehus, Turid Jorunn Thune, i en epost til Studvest.

Per 7. september 2021 hadde klinikken fått inn 3003 tester. I tidsperioden 1. januar til 6. september 2020 fikk klinikken inn 2751 tester. I samme periode i 2019 var tallet på innsendte tester 2193. Thune forteller at rundt 10 prosent av hjemmetestene er positive.

Medisinstudent og fagansvarlig for Medisinernes Seksualopplysning (MSO) Bergen, Hanne Marie Haugan (25), tror økningen av innsendte hjemmetester skyldes både pandemien og en større bevissthet rundt tilbudet.

MSO er en organisasjon bestående av legestudenter med mål om å spre kunnskap om seksualhelse til ungdom.

OPPLYSER. Hanne Marie Haugan og Mille Myking Bjørnsen i MSO Bergen jobber med seksualopplysning for studenter og unge.

– Hjemmetesting er gjort mer tilgjengelig, og folk har ønsket å unngå å stå i kø, sier Haugan.

Forventer økning i klamydiasmitte

I Bergen kan man teste seg for klamydia på helsestasjon for ungdom og studenter, på SOI, hos fastlegen eller ta en hjemmetest. Både test og behandling er gratis, men pasienten må selv betale porto hvis hjemmetesten skal sendes i posten.

Seksjonsoverlege Thune forteller at klamydiatallene gikk ned i 2020 med 11 prosent sammenlignet med 2019. Thune sier at dette var en ventet nedgang som følge av nedstengningen av samfunnet.

Hun tror derimot ikke at denne trenden vil fortsette.

– Klamydiasmitten er ikke borte og vi vil mest sannsynlig se en økning i klamydiatallene igjen når samfunnet åpnes helt opp, sier Thune.

Arrangerer klamydiadag

For å øke bevissthet rundt klamydia og viktigheten av å teste seg, arrangerer MSO Bergen klamydiadag to ganger i året. I høst faller klamydiadagen 18. oktober, hvor studenter kan ta en gratis test på Studentsenteret.

– Vi vet at folk er litt late på det rett og slett, at det er litt sånn at man orker kanskje ikke å bestille den hjemmetesten, sier medisinstudent og leder for MSO Bergen, Mille Myking Bjørnsen.

Hun legger til at målet med dagen er å gjøre det enklere for studenter å teste seg.

Norge er et av de landene i Europa med mest registrert klamydiasmitte.

– Samtidig er vi også et av de landene som hyppigst tester seg, forteller Bjørnsen.

Haugan forteller at klamydia smitter lett fordi det er en infeksjon som hos de fleste ikke viser noen symptomer.

– De som har hatt ubeskyttet sex, tenker ikke på at man kan være smittet, ettersom man kanskje ikke har symptomer. Derfor har man i Norge et lavterskeltilbud for å teste seg for klamydia, sier Haugan.

Forbedringspotensiale

Haugan mener at det i Bergen generelt er et godt tilbud for å teste seg for klamydia, men at det er rom for forbedring.

– Jeg vet at andre universiteter har tilrettelagt at man kan levere inn tester på toaletter på studiestedet, men jeg synes tilbudet er ganske bra likevel sier Haugan.

Seksjonsoverlege Thune råder seksuelt aktive studenter å alltid bruke kondom ved seksuell kontakt med ny partner. I tillegg bør man teste seg om man har hatt ubeskyttet sex med ny partner.

– For at klamydiatesten skal være sikker, må det gå minst en uke fra man har utsatt seg for smitterisiko til man kan ta en klamydiatest som gir et sikkert svar.

Kommentarer

kommentarer