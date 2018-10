HEIDIS (Studvest): Tyrolerinnredningen er akkurat passe klisjé der den ligger badet i rosa og lilla diskolys. Glade studenter i Dirndls og Lederhosen synger med til Beyoncés «Irreplaceable» som kjøres på full guff i baren. Enkelte danser på bordene, andre skåler med literstore ølglass og ser usedvanlig fornøyde ut.

– I Tyskland blir du faktisk kastet ut om du danser på bordene. Det er strengt forbudt under Oktoberfest, forklarer Stefan Fischbäck, kveldens Oktoberfest-ekspert.

Den 21 år gamle jusstudenten tar et semester i Bergen. Egentlig studerer han i München, hvor han også har vokst opp. Det er her, i den sørtyske delstaten Bayern, at Oktoberfest-tradisjonen oppsto for rundt 200 år siden.

Fischbäck kan fortelle at omtrent alt vi tenker på når vi hører «tradisjonelt tysk», egentlig er tradisjonelt bayersk.

– Mange ser nok på Lederhosens og øltønner som en klisjé, men hjemme er det faktisk slik det er, særlig rundt Oktoberfest-tider.

MatNat-party

Det er Nucleus, sosialkomiteen på Matematisk-Naturvitenskapelige Fakultet (MatNat) ved Universitetet i Bergen (UiB), som i samarbeid med Tekna Student Bergen arrangerer kveldens Oktoberfest.

Dette blir Fischbäck åttende festsesong. Første gang Fischbäck deltok i festlighetene, var det året han fylte 14. Dermed må han kunne sies å være en ekspert på feltet.

Denne høsten har han allerede vært på tre norske versjoner av den tradisjonelle festen. Heidis forsøk blir hans fjerde Oktoberfest, og mest sannsynlig også siste, her i Bergen.

– Jeg visste ikke at dette var ei greie i Norge. Jeg må si jeg føler meg litt beæret over at dere feirer tysk kultur på denne måten, sier han og ler.

Men Oktoberfest i Bergen og i München er to forskjellige ting.

– Det er annerledes her. Jeg vet ikke om jeg vil regne dette som en faktisk Oktoberfest.

Blant annet savner han de store festteltene og den tyske musikken, som vanligvis spilles av liveband der han kommer fra.

Fri tolkning av Lederhosen

Fischbäck har ikke med seg sine Lederhosen, de berømte bayerske lærbuksene.

– Buksene mine veier nesten fire kilo. Det er en fjerdedel av all bagasjen jeg har med meg til Norge. Men jeg kjenner at jeg savner dem nå.

Draktene som hans norske medstudenter bærer for kvelden, er nok av en lettere variant. Men Fischbäck går god for dem.

– Jeg hadde forventet at nordmennenes forsøk på å se tyske ut, skulle være mislykket. Men jeg synes dere klarer dere bra, draktene ser nokså autentiske ut, sier han oppmuntrende.

Fischbäck tror likevel at mange mer konservative bayere nok ville blitt opprørt om de hadde tatt turen innom Heidis i kveld.

– En del tyskere tar det veldig seriøst. Men den yngre generasjonen er mer åpen for friere tolkninger av både Dirndls og Lederhosen.

Nordmenn villere

Det aller viktigste kriteriet for en godkjent Oktoberfest, er at stemningen er god, forklarer Fischbäck. Og i kveld kan ikke stemninga på Heidi’s sies å være annet enn på topp, mener han.

– Folk er i godt humør, de danser og drikker. Det liker jeg, sier den tyske utvekslingsstudenten smilende.

Han forteller at det ikke er så veldig stor forskjell på feststemte tyskere og nordmenn. Både nordmenn og tyskere er flinke til å drikke, konstaterer han, men han må innrømme at norske studenter kanskje drar det enda et stykke lenger enn tyskerne.

– Nordmenn er faktisk litt villere på fest. Dere drikker litt mer, danser litt heftigere, og synger litt høyere.

«Stamp on the Ground» av tyske Italobrothers strømmer ut fra høyttaleranlegget, og Fischbäck får stjerner i øynene. Endelig litt tysk kvalitetsmusikk.

Han forsvinner inn i mengden, og dukker opp igjen oppå et bord sammen med andre festglade norske og internasjonale studenter. De har bestilt et øltårn, og forsyner seg frimodig mens de danser til de dunkende elektroniske tonene.

Fischbäcks vurdering av Oktoberfest på Heidis:

Fornøyd med kvelden

Leder for sosialkomiteen, Amalie Skjold Mathiassen, sier hun er godt fornøyd med oppmøtet og stemninga.

– Og så gøy at en tysker godkjenner festen! De er jo ekspertene, sier hun og smiler.

Kommentarer

kommentarer