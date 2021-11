Hvert år arrangerer NHH en forelesning til ære for Norges Handelshøyskoles (NHH) «far», Kristofer Lehmkuhl, ledet av en gjesteforeleser. Årets forelesning ble holdt av sjefen av Norges Bank Investment Management (NBIM), eller Oljefondet, Nicolai Tangen.

Tangen talte på torsdag om motivasjon og lederskap. Han nevnte at lederskap og motivasjon ikke var «rocket science», men at det var vanskeligere enn det. Tangen snakket videre om hvilke egenskaper han vektlegger, som pågangsmot, motstandsdyktighet og utholdenhet.

– Bruk studielånet på å reise

Til dagens studenter har Tangen flere tips og trekker frem viktigheten ved å lese, og å kunne tilegne seg kunnskap fra flere felt.

Han anbefaler å få seg forskjellige venner, å bruke studielånet på å reise, se verden og å få nye erfaringer, og legger til at man har bedre tid enn man tror.

– Å studere og å ha det gøy, tenker jeg er en ganske fin kombinasjon.

Tangen ble i fjor høst ansatt som ny sjef for Oljefondet. Han har utdanning fra NHH, Wharton School of Finance, organisasjonspsykologi fra London School of Economics, en mastergrad i kunsthistorie, i tillegg til å ha gått Forsvarets russiskkurs.

SKILLE SEG UT. Oljefondsjef Nicolai Tangen anbefaler studenter å ta et utenlandsopphold.

Tangen forteller til Studvest at hans studiehverdag var hektisk.

– Jeg tror jeg var ganske tidlig på lesesalen, og ganske sent til seng.

– Hvordan har du hatt energi til å både stå opp tidlig og å legge deg sent?

Tangen trekker litt på det før han svarer:

– Nei, det har jeg bare hatt egentlig. Jeg har også tatt meg en løpetur i ny og ne, det er viktig.

Til studenter som ønsker å bli ledere i næringslivet, anbefaler Tangen å sørge for å få et utenlandsopphold. Han legger vekt på det å skille seg ut, å ha en bred bakgrunn og å gjøre noe som ikke andre gjør.

Mangler du foresten noe å lese utenfor pensum, så anbefaler Oljefondsjefen to av bøkene til den amerikanske sosialpsykologen og forfatteren Adam Grant.

– Jeg tenker at man bør lese de bøkene av Adam Grant, der er en som heter «Give and Take», og en som heter «Think Again». De er begge helt fantastisk synes jeg.

– Dere går i feil retning

I spørsmålsrunden kom Tangen med tydelig kritikk til NHH. Han mener at undervisningen og kontakten med studentene bør være i fokus på skolen, istedenfor mer forsknings-relaterte områder.

– Jeg sa det så tydelig som jeg kunne: Dere går i helt feil strategisk retning.

Til K7 Bulletin, som omtalte saken først, svarer NHH-rektor Øystein Thøgersen at han oppfattet Tangens utspill som et ønske om å prioritere tett kontakt mellom stab og studenter. Thøgersen presiserer at han er enig i dette.

– Det gjenspeiles også i NHHs strategi hvor de to første av fem satsingsområder omhandler utdannelse, jamfør satsingsområdene «faglig utvikling i utdannelsesprogrammene» og «fremragende læringsmiljø og pedagogikk», sier Thøgersen til K7 Bulletin.

Fornøyde studenter

Jørund Storrusten (24) går 3. året på NHH. Storrusten var fornøyd med Tangen som gjesten for årets forelesning.

– Jeg tenker at det er veldig passelig, kanskje en av de beste kandidatene vi kan få inn.

Under forelesningen var Storrusten med å styre lyden på showet.

– Tangen er jo både nyskapende og som leder, lite rigid, og så har han en av de mest profilerte jobbene i Norge, ihvertfall innenfor finans, forteller Storrusten.

IMPONERT. – Tangen er kanskje en av de beste kandidatene vi kan få inn, mener NHH-student Jørund Storrusten.

Storrusten liker at Tangen er aktivt i samtale med studenter, blant annet på LinkedIn.

– Når vi går inn så hilser han på alle og prater med alle som har lyst til å prate med han.

Storrusten sier forelesningen fokuserte på det å ha bred kunnskap, spesielt i organisasjoner. Han mener det ikke er nok å kunne utelukkende om økonomi.

Sivert Kvåle Øvrebø (19) studerer økonomi og administrasjon på NHH. Øvrebø forteller hva han lærte av forelesningen på torsdag. Han synes foredraget var inspirerende.

– Hvis man står på lenge nok og godt nok så kan man komme langt, og det er viktig å ha folk rundt seg som hjelper deg.

