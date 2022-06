For 50 år siden ble loven som kriminaliserte homofili opphevet i Norge, og det var ikke lenger straffbart å være homofil.

Årets mest fargerike måned, Pride Month, er i anmarsj, og derfor vil vi gjøre noe litt annerledes i denne utgaven av Magnus & Marie. I denne spalten vil vi gi deg det du trenger for å feire Pride med mest mulig kunnskap!

2022 markeres som Skeivt Kulturår. Gjennom året vil det bli holdt arrangementer om blant annet skeiv kultur, historie, politikk og mangfold. En av initiativtakerne bak Skeivt kulturår er Skeivt arkiv som ligger ved Universitetet i Bergen.

Pride er en anledning til å feire skeiv kjærlighet, mangfold og kultur. Det handler om å være stolt av noe som gjennom tidene har blitt straffet, sett ned på og gjemt. I Norge kan vi i år feire at det er 50 år siden seksuell omgang mellom menn ikke lenger var noe en kunne bli straffet for av domstolene.

Slik er det ikke for alle land, og skeive over hele verden møter fortsatt holdninger og fordommer det er viktig å rette fokus mot. Under Pride settes dette lys på og feires i en fargerik folkefest.

Historien om Pride går helt tilbake til 1970 i New York hvor det ble arrangert en parade for å minnes opprøret på Stonewall året før. Stonewall Inn var en skeiv-bar, hvor det 28. juni 1969 ble gjennomført en razzia av politiet. Dette var ikke første gang politiet tok seg inn på Stonewall Inn, og som regel var de ute etter blant annet ulovlig salg av alkohol. Noen ganger arresterte de også personer som ikke var kledd etter sitt biologiske kjønn.

Vanligvis dro bargjestene bare hjem etter razziane, men denne kvelden hadde de fått nok. Opprøret varte hele natten. Dagene etter hadde ordet spredt seg. Mange tusen kom til Stonewall Inn for å se det som hadde skjedd med egne øyne. Dette regnes også som starten på den moderne skeive bevegelsen.

Vi har kommet langt i 2022, så trenger vi fortsatt Pride? I følge Barne-, ungdom- og familiedirektoratet (Bufdir) ble det i 2020 anmeldt 97 saker med diskriminering på grunnlag av seksuell orientering. Samme året sier nesten 50 prosent av ikke-heterofile at de har opplevd diskriminering.

Senest i mars i år ble Johannes Fandal kalt jævla homo og så slått ned i Stavanger. Det er en av flere saker i media som handler om personer som har opplevd fysisk diskriminering i Norges gater kun for å være seg selv. Selv om vi har kommet langt med homofiles rettigheter, så fortsetter kampen for transpersoner, ikke-binære og andre skeive.

LGBTQIA+, eller skeiv, omtaler alle som ikke identifiserer seg som heterofile cis-personer. Cis betyr «på denne siden av» på latin, og brukes gjerne i denne konteksten for at en identifiserer seg som kjønnet man er tildelt ved fødsel. Trans er å identifisere seg som et annet kjønn enn det en ble tildelt ved fødsel. Det er bare noen av mange begreper som brukes, så er du usikker på hva det betyr, er det bare å spørre.

Det er mange ord for de ulike seksuelle legningene. Opp gjennom årene har flere av dem fått en sterk negativ ladning, både historisk sett og for personene de skal omtale. For homofile har en også begrepene «homo» og «homse», men disse er ofte blitt brukt med en negativ undertone.

En god huskeregel er å bruke det mest nøytrale ordet først, som homofil eller skeiv, før personen selv omtaler seg som for eksempel homo. Det gjelder også transpersoner og lesbiske.

Smaks og dask,

Magnus & Marie

