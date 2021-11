Er du gira på analsex kan det være greit å vite litt om hvordan det egentlig fungerer oppi der og hva du og partner kan gjøre for å forberede dere!

Rumpa er mer enn bare utløpskanal for avføring. Den er også forbundet med stor nytelse for mange. Vi snakker om analsex!

Rumpehullet, anus, har mange nerveendinger som kan gi nytelse ved berøring og penetrering. For de som har prostata er det i tillegg et helt eget g-punkt for nytelse. Den finner vi innenfor rumpehullet opp mot tissen. Selv om mange kan synes analsex er digg, er det viktig å huske at ikke alle ønsker å prøve.

Siden det tross alt er snakk om analsex, kommer bæsj til å gjøre en opptreden av og til. Vi har to muskler rundt åpningen som holder avføring på plass. Den ene styrer du selv, og den andre åpner kroppen automatisk når du må på do. Må du ikke bæsje, kan du være ganske sikker på at det er tomt i analkanalen din om du fikk tømt deg sist. Da holder det med å ta en lunken klut og vaske rundt anus.Opp i toeren?

Vil du være sikker på at det er tomt eller fjerne eventuelle rester kan du prøve «douching». Det er flere måter å douche på, men det letteste er å bruke en analdusj – en liten ballong med tut. Da spyler du litt vann inn i analen, venter litt og «bæsjer» det ut igjen på do. Dette kan gjentas noen ganger.

Douching bør ikke gjøres ofte, max noen ganger i uka. Både kroppens naturlige bakterieflora og pH verdi i rumpa er viktig for at kroppen skal fungere normalt. Såpe skal aldri brukes!

Å slappe av i rumpa er viktig for at det ikke skal gjøre vondt. Dette er ikke så lett, men det er viktig å føle seg trygg og klar og å varme opp. Dette kan gjøres ved å massere hullet, bruke leketøy og gå gradvis fra en finger til to til eventuelt en penis eller dildo.

Det hellige glidemiddel øker nytelse, minsker friksjon og rifter, og gjør analsex til en mye lettere affære. Glidemiddel gjør det altså enklere å skli forbi lukke-musklene, men husk å gå forsiktig frem likevel. På kondomet er det noe glidemiddel, men dette er sjeldent nok ved analsex.

Snakk med partner og pass på at det gjøres i et tempo begge er komfortable med. Vil du ikke, skal du ikke gjøre det. Sex skal være digg og gøy!

Kommer det litt bæsj og en promp, så er dette helt normalt og lov å le av sammen.

Smask og dask,

Magnus & Marie

Magnus Hofbauer og Marie Børmer er to medisinstudenter med et mål om å fjerne skam rundt kropp og seksualitet. Har du spørsmål, ris, ros eller noe på hjertet? Send inn anonymt til magnusogmarie@studvest.no! Her kan du også komme med forespørsler til neste spalte eller etterspørre kilder!

