Er Oslohat et uttrykk for mindreverdighetskomplekser? Ja, tror jeg. I hvert fall et klart uttrykk for misunnelse. Oslo har alt.

Apropos er den frie spalten der Studvest-journalistene kan skrive om akkurat det de vil. Språket er ofte i muntlig form, og med et glimt i øyet. OBS! Spalten har høy forekomst av satire, sarkasme og ironi, og bør tas med en klype (noen ganger en neve) salt.

Senterpartiet ligger godt an på meningsmålingene fram mot valget til høsten. Konfliktlinjen mellom by og land gjør Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum mer populær enn noen gang. Elefanten i rommet er at hele konflikten skyldes Oslos overlegenhet sammenlignet med resten av landet.

Etter noen år borte fra trygge og gode Oslo ser jeg et klart mønster. Jeg ser rett igjennom alle de spede forsøkene på parodier og de halvveis gjennomførte vitsene om Oslo. Bakteppet er en usikkerhet i møte med folk fra storbyen. Banden til Vedum tjener på dette.

Oslo har det eneste langvarige og pågående smitteutbruddet her til lands. Det skulle egentlig bare mangle. Vi snakker tross alt om en storby. Andre norske byer liker å sammenlikne seg med Oslo, men vi i Oslo ser til utlandet. Berlin, London, Madrid, New Dehli og New York, er sammen med Oslo seks storbyer med pågående smitteutbrudd. Ingen andre norske steder kan vise til det samme.

Senterpartifylket Trøndelag er veldig stolte av at de har minst smitte i Europa. Det er derimot ikke så rart gitt at hovedstaden deres er et veikryss sør for Bodø.

Oslo har som nevnt alt. Vi er på ingen måte avhengige av resten av landet. Det er digg med studiebyer som Trondheim og Bergen der man kan ta utdanningen, for og så flytte tilbake til Oslo. De aller færreste blir værende. Det er talende at folk fra periferien blir værende i Oslo, når de er ferdig studert.

Det klareste eksempelet på mindreverdighetskompleksene Sp tjener stort på,så man i debatten om OL i Oslo i 2022. Nordlendinger, med Tromsøværinger i spissen følte seg snytt og mobiliserte like sterkt som da de med hjelp av Sovjetunionen kastet tyskerne ut av Nord-Norge i 1944. Denne gangen for å hindre et OL i Oslo.

En annen homogen gruppe er personer fra «Storfylket Viken». De klager over at det er stor forskjell på personer fra Halden, Geilo og Drammen. Forskning viser derimot at dette er feil, da de har det til felles at de skulle ønske de var fra Oslo. Begrepet Stor-Oslo er selvfølgelig noe de kokte sammen i Lillestrøm og områdene rundt.

Oslo har på egenhånd satt seg selv på det internasjonale kartet. Trondheim har kanskje Rosenborg, men de var gode utenfor Norges grenser for snart 30 år siden. Oslo på sin side har tidenes mest vellykkede fredsavtale oppkalt etter seg. Oslo betaler mest i skatt. Oslo har de vakreste menneskene.

I Bergen er det Oslofolk overalt. På UiB, NHH, BI og HVL finner du dem, med noen klare fellestrekk. De er «laidback», sjarmerende og omgjengelige. Hva har de å bevise? Personer fra Trondheim, Kristiansand og særlig Stavanger er utagerende, voldsomme og har dialekt, de føler de må bevise noe. Hvem tror du de tøffer seg for? Oslofolk selvfølgelig.

Vi er inne i et spennende valgår. Det er ikke umulig at Sp får stor innflytelse i den neste regjeringen.

Godt valg.

