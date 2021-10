Dette er ikke første gangen dykkerne i Studentenes Undervannsklubb i Bergen (SUB-BSI) dykker etter søppel på havbunnen. I dag skal de lete i Vågen ved Bryggen. Studentene synes det er både skummelt og overraskende å se hva folk kaster i havet.

– Absolutt alt mulig. Tidligere har vi funnet alt fra lekepistoler til mobiler og sexleketøy, sier masterstudent og kasserer i SUB-BSI, Oskar Leirvåg (24).

Han er veldig spent på hva de kommer til å finne i dag.

FINNER ALT MULIG. – Tidligere har vi funnet alt fra lekepistoler til sexleketøy, sier Oskar Leirvåg.

Studentene bruker lang tid på å ta på seg det tunge dykkerutstyret. Når de er klar, hopper de ut i det kalde vannet. Mens de dykker blir de observert av en erfaren dykkeleder.

– Vi har ekstremt mange sikkerhetstiltak. De som er dykkeledere på land er veldig erfarne dykkere, sier Leirvåg.

Handlevogner og vinylplater

Fra havoverflaten ser man hvite gasstanker og fargede svømmeføtter. Store luftbobler stiger opp mot overflaten. Etter en time, kommer de våte dykkerne opp igjen på land.

UNDER VANN. Dykkerne fant blant annet en mobiltelefon på havbunnen. Foto: Justine Siegewald

Marinebiologistudent Justine Siegwald (29) sier at det er nesten ingen begrensinger på hva de finner på havbunnen.

– Vi fant veldig, veldig mye. Vi fant flere elsparkesykler, flere mobiler, en handlevogn og til og med vinylplater. Tidligere har vi også funnet en discokule, sier hun.

Justine filmet havbunnen med et undervannskamera mens hun dykket. Hun viser et bilde av en enorm mengde ølbokser som ligger på bunnen av havet.

– Det hadde tatt flere dager å rydde opp alt som folk kaster i havet, sier Leirvåg.

ØL OG CIDER. Dykkerne fant flere titalls ølbokser på havbunnen i Vågen. Foto: Justine Siegewald

Masterstudent Ingrid Johansen (24) forteller at hun fant store mengder plast i havet. Hun var overrasket over alt hun fant på havbunnen.

– Jeg fant blant annet to vannkokere og et bankkort, sier Johansen.

OVERRASKET. Ingrid Johansen fant to vannkokere og ett bankkort på havbunnen.

Store mengder plast

Det er i anledning den nasjonale strandryddeuka, at studentene har engasjert seg i den kollektive ryddedugnaden «Dugnad for Plasthvalen». I 2017 strandet en gåsenebbhval på Vindenes i Sotra.

Hvalen var syk og måtte avlives. Det ble funnet over 30 plastposer i hvalen sin magesekk. Hvalen fikk kallenavnet «plasthvalen», og bildene av plastposene som ble funnet, skapte store reaksjoner.

Justine er ikke overrasket over at dyr får i seg plastikk.

– Det er i all hovedsak plast som ligger der nede, jeg forstår ikke hva folk holder på med, sier hun.

Dette fant de:

Tre el-sparkesykler

En handlevogn

To vannkokere

Ett bankkort

En sko

Vinylplater

Store mengder plast

Ølbokser

Samarbeid med kommunen

Dugnaden er en del av et større tiltak som Bergen kommune er med å arrangere.

– Kommunen har blant annet stanset all båttrafikk her i dag, og vi teller arbeidstimer som dykkeklubben får økonomisk støtte for, sier Leirvåg.

VÅGEN. Dykkerne synes både det er skummelt og overraskende å se hva folk kaster i havet.

SUB-BSI har også fått distribuert en undervannscontainer av kommunen som heises ned i havet. Her kan dykkerne legge fra seg det de finner på havbunnen. Etter dykkingen blir containeren heiset opp, og levert til en gjenbruksstasjon.

Åpent for alle

Leder av SUB-BSI, Bertolini Davide (49), har holdt på med dykking i over 20 år. Han forteller at studentorganisasjonen er åpen for alle som ønsker å være med. Du trenger ikke erfaring eller utstyr for å bli medlem.

– Det er et tilbud for alle. Per når er vi 215 medlemmer og 40 av dem er nye dette semesteret, sier Davide.

Han sier at det er viktig å ha fokus på miljø, og at dugnaden er med på å sette fokus på klimasaken. Han er stolt over at studentorganisasjonen kan være med å bidra.

– Vi gjør slike tiltak flere ganger i året. Målet vårt er å skape oppmerksomhet rundt saken.

Kommentarer

kommentarer