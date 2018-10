Birgitta Alida Hole studerte jazz ved Griegakademiet. Nå er hun artist, og driver et populært bruktmarked sammen med venninnen sin.

Det er en helt vanlig søndags formiddag midt i Oktober. Utenfor lokalet i Østre Skostredet kan man se en flokk med paraplyer. Bærerne av paraplyene står tålmodig og venter på å få komme inn. Klokken er snart tolv, og innenfor utestedet Østres vegger er stressnivået til å ta og føle på. Bergen Fashion Market åpner straks dørene til sitt andre arrangement.

Bergen Fashion Market er et bruktmarked hvor privatpersoner selger second hand, vintage og kvalitetsklær. Psykologistudent Vilde Blomhoff og musiker Birgitta Alida Hole ble inspirert av The Fashion Archives i Oslo da de utarbeidet konseptet i Bergen.

Enorm interesse

Flere tusen mennesker har meldt seg interesserte på Facebook i forkant av begge arrangementene som Blomhoff og Hole har stelt i stand. Tidligere jazzstudent ved Griegakademiet, Hole, er overrasket over hvor stort engasjement de har skapt.

– Det viser jo at det er en etterspørsel for et sånt type marked, sier Hole.

Nå er Blomhoff på utveksling, så denne søndagen styrer Hole skuten.

Hole forteller at et viktig aspekt med å arrangere bruktmarked er at de ønsker å bidra til at folk kjøper mer brukt av miljømessige årsaker.

– Mye av de syntetiske stoffene som brukes i klær nå til dags inneholder mikroplast. Det er bra å holde seg til rene og naturlige materialer. Fleece og polyester er jo egentlig bare 100 % drit, mener hun.

Pengene de får inn på bruktmarkedet går til hver enkelt selger. Og det er mange av dem.

– Vi må si nei til flere potensielle selgere, så vi har lyst til å utvide til et større lokale etter hvert, forklarer Hole.

Artist og arrangør

Holes trofaste adoptivhund, Lukas, holder seg innenfor én meters radius rundt eieren, hvor det er trygt.

– Ideen bak konseptet oppsto da Blomhoff og jeg solgte klær på loppemarked. Bergen er en ekstremt bra kulturby hvor det skjer mye gøy, men vi syntes det var behov for et bruktmarked med litt høyere standard her, forteller Hole.

Interessen for second hand-klær startet da hun flyttet fra Tromsø til Bergen.

I tillegg til å arrangere Bergen Fashion Market, har Hole flere baller i luften. Hun spilte tidligere i bandet Lumikide, og er nå vokalist i bandet Strange hellos. Men hun satser også som soloartist. I september slapp hun sin første singel under sitt eget navn.

– Jeg kjøper mye klær som jeg tenker at jeg skal bruke på scenen, som kun blir brukt én gang, eller aldri. De selger jeg videre. Det er litt av grunnen til at jeg fikk lyst til å arrangere et bruktmarked, forteller Hole.

Fuskepels og korte skjørt

Hole beskriver sin scenestil som en forlengelse av hennes personlige klesstil.

– Jeg tenker mer komfort til vanlig. På scenen går jeg med akkurat det jeg har lyst til. Mye fuskepels, solbriller med hjerteform og korte skjørt. Nesten som et alter ego, forteller hun.

Nå går hun med en blå genser og brun fløyelsbukse, noe helt annet enn fuskepels.

– Jeg kommer inn i en slags rolle på scenen, hvor det blir lettere å formidle enn hvis jeg bare står i hverdagsuniformen, forteller artisten.

– Det oppleves forhåpentligvis sterkere for dem som står i publikum hvis det visuelle matcher med musikken, sier hun.

Gjør gamle klær aktuelle igjen

Idet klokken slår 12.00 strømmer det folk i våte jakker inn døren. Blant dem er nordiskstudentene Ada Bodding og Ingeborg Brynjulvsen. Som flere tusen andre, fikk jentene vite om arrangementet gjennom Facebook.

– Det er viktig å redusere kjøp av nye klær av miljømessige årsaker, mener Brynjulvsen.

Bodding er på sin side usikker på om det er mer bærekraftig å kjøpe brukt istedenfor nytt.

– For eksempel Velouria Vintage i Oslo flyr inn klær fra USA, hvor miljøvennlig er det? spør hun.

– Personlig kjøper jeg brukt fordi det er gøy å finne gamle klær som er aktuelle igjen i dag, og som ingen andre har, forteller Bodding.

En drøm om å åpne butikk

Det myldrer av folk i det stappfulle rommet lokalet.

«Bare si fra om jeg kan hjelpe dere med noe», kan man høre fra et av hjørnene. Der sitter en av selgerne, markedsføringsstudenten Kine Fuhr Jacobsen.

– Jeg har elsket gamle klær helt siden jeg var liten, forteller hun.

Jacobsen er utdannet frisør, jobber som optikerassistent og studerer markedsføringsledelse på BI. For øyeblikket har hun foreldrepermisjon for sitt andre barn.

– Det er utrolig gøy å reise rundt å finne gamle skatter. Hvis jeg ikke får brukt det selv selger jeg det videre, sier hun.

Forrige gang Bergen Fashion Marked ble arrangert, solgte Jacobsen for 12 000 kr. BI-studenten forteller at hun har en stor drøm om å starte sin egen vintagebutikk.

– Jeg synes det er litt skummelt på grunn av det økonomiske, men én dag skal jeg åpne min egen butikk sentralt i byen, sier hun.

