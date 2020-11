Sandra Krumsvik, leder for Studentparlamentet ved UiB, frykter at disse festene kommer til å forsterke inntrykket om at studenter ikke tar smittevernreglene på alvor.

Bergenspolitiet måtte i helgen rykke ut og stoppe flere større fester arrangert av studenter. På Twitter meldte Vest politidistrikt om fester både i Sandviken og på Fantoft, med henholdsvis 15 og 16 personer til stede. Alle vil bli anmeldt for brudd på smittevernreglene.

Studentleder ved Universitetet i Bergen (UiB) Sandra Krumsvik er redd for reaksjonene som kan komme i kjølvannet av festene.

– Jeg er, etter å ha lagt merke til hat i kommentarfeltene etter helgens hendelser redd studentene opplever koronaskam og hets. Det kan bli belastende for studentene og deres psykiske helse.

– Særlig er jeg bekymret for koronaskam, og at man skal begynne å peke fingre mot de som har blitt smittet, noe som ikke fører noen vei, legger hun til.

Krumsvik håper festene som fant sted i helgen ikke vil ødelegge for det hun opplever som en positiv trend, i form av hvordan studentene har blitt portrettert av andre.

– Da studiestarten kom i høst og koronasituasjonen forverret seg fikk studentene særlig mye kritikk, fra mange forskjellige hold. Mye av kritikken var grunnløs. Utover høsten har jeg opplevd at svartmalingen har roet seg. Vi i Studentparlamentet har faktisk mottatt unnskyldninger fra folk som tidligere har kritisert studentene. I det siste har vi sett et sterkere fellesskap, og jeg håper vi nå sammen finner frem rausheten fra vårsemesteret og dropper skyldfordeling og skam.

Oppfordrer til å unngå festing

SAMMEN. Marita Monsen håper tiltakene Sammen har gjort er med på å bevisstgjøre studenter på smittevernsreglene. FOTO: Cecilie Bannow

Kommunikasjonssjef i Sammen, Marita Monsen, er skuffet over det som skjedde i helgen og forteller at de jobber for å unngå slike sammenkomster.

– Har dere noen konkrete tiltak for å forhindre studentene i denne perioden?

– Vi har hengt opp plakater på alle universitetenes fellesbygg, både norske og engelske versjoner, hvor vi oppfordrer alle studenter til å unngå større samlinger og fester. Vi sender også ut slike påminnelser via sosiale medier og på mail, utdyper Monsen.

Hun har full forståelse for at dette er en krevende tid for studenter og sier det er forståelig at studenter vil treffes og ha det kjekt, men at det viktigste nå likevel er at alle følger reglene.

De fleste er flinke

Til tross for festene som fant sted i helgen sitter Sandra Krumsvik igjen med et inntrykk av at de fleste studentene er gode til å følge retningslinjene.

– Jeg opplever at de fleste studentene er kjempeflinke! Men så er det noen som ødelegger for alle, nemlig de få som ikke følger smittevernreglene. Det er jo ingen grunn til vi skal være dårligere enn andre grupper, sier Krumsvik.

Marita Monsen har samme syn på saken:

– Av rapportene vi har fått virker det som de aller fleste studentene er flinke til å følge reglene, og unngå det å feste og være mange sammen. Som vi så i helgen er det derimot ikke alle som er like flinke til dette, noe som er synd og skuffende.

Ikke ferdigbehandlet

Studvest har vært i kontakt med politiet, men de ønsker ikke å kommentere før sakene tilknyttet festene er ferdig bearbeidet.

